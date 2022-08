RAZORNE OLUJE NE PRESTAJU / Apokaliptično nevrijeme poharalo Austriju: Poginulo je pet osoba, među njima i dvije djevojčice, a već stiže nova fronta

Razorne oluje koje su zahvatile južnu Austriju u četvrtak su odnijele pet života, javlja austrijski Kronen Zeitung. U vrlo kratkom vremenu udari vjetra brzine do 140 km/h izazvali su ogromna razaranja, uzrokujući kolaps opskrbe strujom i željezničkog prometa u dijelovima pogođenih saveznih država. Hitne službe sanirale su štetu do kasno u noć, a radovi na čišćenju i sanaciji nastavljeni su u petak. No, opasno vrijeme i dalje prijeti Austriji, jer je nova olujna fronta već stigla do te zemlje.