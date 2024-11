Strašni neredi u Gruziji, prosvjednici se sukobili s policijom: 'Ovo je objava rata'

Drama u Gruziji nakon što je vladajuća stranka u četvrtak objavila da će zemlja obustaviti pregovore s Europskom unijom! Policija se u Tbilisiju, glavnom gradu Gruzije, sukobila s prosvjednicima.

Tri su policajca ozlijeđena, od njih su dvojica hospitalizirana, piše The Guardian. Policija je ispalila vodene topove i suzavac da bi rastjerala prosvjednike. Maskirani ljudi pokušavali su se probiti do parlamenta, a bilo je i prosvjednika koji su ispaljivali vatromet.

Podsjetimo, vlada je rekla da će do 2028. godine odbiti europska sredstva, čime zapravo stopira svoj zahtjev za članstvom. U priopćenju, vladajuća stranka Gruzijski san optužila je EU za "kaskadu uvreda", za to da je pregovore o priključenju iskoristila za "ucjenu" i "organizaciju revolucije u zemlji". Tako su odlučili da do 2028. godine neće staviti pregovore s Europskom unijom na dnevni red.

Gruzijska predsjednica Salome Zourabichvili optužila je vladu za "objavu rata vlastitom narodu". Tijekom nereda na prosvjedu, pitala je policiju služe li Gruziji ili Rusiji.

Europski parlament donio je rezoluciju u četvrtak kojom poziva na poništavanje izbora i njihovo ponovno raspisivanje, kao i uvođenje sankcija ključnim dužnosnicima Gruzijskog sna. Navodno su uz izbore održane 26. listopada "značajne nepravilnosti".

Razmirice s Bruxellesom, sve dublji odnosi s Rusijom

"Gruzijski san nije pobijedio na izborima, on je izveo državni udar. U Gruziji nema legitimnog parlamenta ili vlade. Nećemo dopustiti da ovaj samoproglašeni premijer uništi našu europsku budućnost", rekao je demonstrant Shota.

Gruzijski odnosi s Bruxellesom naglo su nazadovali proteklih mjeseci. EU je ranije objavila da je gruzijski zahtjev za članstvo zamrznut. Ankete pokazuju da oko 80 posto Gruzijaca podržava članstvo u EU i zastava Europske unije vijori se uz nacionalnu zastavu Gruzije na svim vladinim zgradama.

Gruzijski san uvjerava da se jednog dana želi pridružiti Europskoj uniji, no proteklih se godina uvijek iznova upušta u diplomatske razmirice s Bruxellesom i produbljuje odnose sa susjednom Rusijom.

EU je Gruziji dao status zemlje kandidatkinje u prosincu 2023., no kritizirao je određene zakone koje je otad progurao Gruzijski san, uključujući zakon o "stranim agentima" i o LGBTQ pravima, kao autoritarne, inspirirane Rusijom i preprekom članstvu.

Zapadne zemlje također su ocijenile da su izbori u listopadu, na kojima je blok Gruzijski san osvojio gotovo 54 posto glasova, bili puni nepravilnosti. Opozicijske stranke rekle su da su izbori lažirani i odbile su zauzeti svoja mjesta u parlamentu.

Ruski predsjednik Vladimir Putin je tijekom posjeta Kazahstanu u četvrtak pohvalio "hrabrost i karakter" gruzijskih vlasti u donošenju zakona o stranim agentima, koji su domaći kritičari usporedili s ruskim zakonodavstvom.

