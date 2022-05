Nakon što je u utorak telefonski razgovarao s predsjednikom Zoranom Milanovićem, glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg održao je danas konferenciju za novinare u Bruxellesu te rekao kako je uvjeren da će biti pronađeno rješenje za ulazak Finske i Švedske u NATO. Osvrnuo se i na zabrinutost koju mu je u razgovoru iskazao Milanović za rješenje hrvatskog pitanja u Bosni i Hercegovini.

Danas je, inače, u Bruxellesu boravio Šefik Džaferović, bošnjački član Predsjedništva BiH i trenutno predsjedavajući tog tijela. On je bio gost na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća, skupa s veleposlanicima svih 30 zemalja-članica.

'I BiH je naš visoko cijenjeni partner'

''Predsjednik Milanović u telefonskom je razgovoru izrazio zabrinutost, koju je također izražavao i javno. Kad NATO saveznici izraze zabrinutost, ja slušam. I to je dio dijaloga između saveznika, da se raspravlja o teškim pitanjima. To je tako među 30 saveznika. Naravno, i BiH je bliski i visoko cijenjeni partner. Mi i s njima razgovaramo'', kazao je Stoltenberg.

Na to se nadovezao i Džaferović, koji je sa Stoltenbergom izašao pred novinare.

''Izborni zakon BiH je unutarnje pitanje BiH i mi u BiH ćemo odlučivati o tom pitanju prema standardima koje nam je dala Europska konvencija o ljudskim pravima. Mislim da cijeli svijet zna zbog čega ti pregovori o izbornom zakonu do sada nisu uspjeli i gdje je odgovornost za to. Za nas u BiH je neprihvatljivo da se osporava bilo čiji put u NATO izmjenama izbornog zakona u BiH. A mi ćemo svoj posao uraditi kako je to naložio Europski sud za ljudska prava u svojim odlukama'', rekao je Džaferović.