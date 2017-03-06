{NOINDEX-NOFOLLOW} ŠTO SE DOGAĐA S VOJNIM PRORAČUNOM? Nakon dva desetljeća Kina je odlučila promijeniti pravila - Net.hr
Nakon dva desetljeća Kina je odlučila promijeniti pravila

Foto: AFP, STR

Vojni proračun Kine porast će za 7 posto ove godine na 151 milijardu dolara, što je najmanji rast u više od dva desetljeća, izjavio je u ponedjeljak dužnosnik kineskog ministarstva financija.

6.3.2017.
11:14
Hina
AFP, STR
Vojni proračun iznosit će 1,2 posto BDP-a, kazao je dužnosnik a prenijela je novinska agencija Xinhua.

Ova je izjava došla dan nakon što je Kina prekinula tradiciju ne objavivši svoj proračun za obranu tijekom prezentacije izvješća o godišnjem radu vlade.

Svake godine, još od 1980., kineska vlada je objavljivala svoja izdvajanja za obranu prvog dana godišnje plenarne sjednice kineskog parlamenta.

Međutim, premijer Li Keqiang podnio je u nedjelju izvješće o radu vlade u koji nisu bili uključeni podaci o vojnom proračunu. To je izazvalo zabrinutost zbog netransparentnosti glede izdvajanja za obranu.

Posljednjih 15 godina kineski je vojni proračun uglavnom bilježio dvoznamenkasti godišnji porast, odražavajući snažan gospodarski rast zemlje. Međutim, prošle je godine imao rast od samo 7,6 posto zbog usporavanja gospodarskog rasta Kine.

