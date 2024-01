Komentirajući zbivanja na Bliskom istoku, napade na trgovačkoj ruti u Crvenom moru i ulogu EU-a u svemu tome, geopolitički analitičar Denis Avdagić za Net.hr je izjavio da je najveća briga Europljana rat u Ukrajini, zemlji koja se - iako uz financijsku potporu Zapada - sama bori protiv teškog neprijatelja.

Rusija je nuklearna sila, povrh toga članica Vijeća sigurnosti što znači da svojim pravom veta može stopirati bilo koju odluku koja bi mogla ići na ruku Ukrajini, a jednako je tako zemlja s bogatim energentima, neiscrpnim prirodnim bogatstvima i odlučna u namjeri da guši svaku slobodu govora koja bi mogla ići u smjeru apela ruskim vlastima da se rat u Ukrajini okonča.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jako se teško boriti protiv toga i ne treba smetnuti da se oni bore sami, bez obzira na potporu. A imaju protivnika koji ne preza ni od čega i koji će ići do kraja, jer se nadaju da će doći do promjene na čelu SAD-a", kaže Avdagić.

Trump: Tako loše?

No, bi li dolazak Donalda Trumpa ponovno na čelo SAD-a nešto promijenio?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dok američka potpredsjednica Kamala Harris tvrdi kako joj pomisao na Trumpov povratak tjera strah u kosti, ekipa u Davosu, kako se čini, ne vidi u tome neki problem. Štoviše, pita li se sudionike ovogodišnjeg Svjetskog ekonomskog foruma, Trumpov povratak u vrh američke politike ne bi nužno bio loš.

"Imamo pravosudni sustav. Kongres će vjerojatno biti podijeljen. U redu je biti oprezan, ali to neće biti kraj svijeta", kazao je jedan američki poslovni direktor, koji je želio ostati anoniman, o mogućem Trumpovom povratku u Bijelu kuću, piše CNBC.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jedan, pak, izvršni direktor američke banke, na marginana Foruma izrazio je ljutnju medijskim preuveličavanjem prijetnje koju Trumpov povratak možebitno donosi.

"On će osvojiti predsjedničku poziciju", predvidio je taj izvršni direktor dodajući: "Mnoge njegove politike bile su ispravne."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izvršni direktor JP Morgan Chasea, Jamie Dimon, smatra da je Trump bio u donekle u pravu što se tiče NATO-a, ali i useljavanja.

"Prilično je dobro razvio gospodarstvo. Trgovinu. Porezna reforma je uspjela. Bio je djelomično u pravu za Kinu. Ne sviđa mi se što je govorio o Meksiku, ali nije pogriješio u nekim ključnim pitanjima. I zato glasaju za njega", kazao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Treba, doduše, reći da su se dosadašnja predviđanja iznesena na Svjetskom ekonomskom forumu uglavnom pokazivala netočnima, uključujući komentare o izgledima za recesiju i vjerojatnosti da će Trump pobijediti na predsjedničkim izborima 2016.

Izvršna direktorica tvrtke OpenAI, Adena Friedman, smatra da je prerano govoriti o tome što bi Trump ovoga puta mogao donijeti SAD-u.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Iskreno govoreći, mislim da treba vidjeti kako će proći predizbori", kazala je, a istog je mišljenja i Avdagić, koji smatra da je prerano govoriti o tome što bi eventualna Trumpova pobjeda na izborima značila za Europu, ali i za svijet.

Ključan je krug najužih suradnika

"Mislim da svi trče malo predaleko. Nije vrijeme za analizu kakav će biti novi mandat Trumpa, a nije ni potrebno analizirati tko će pobijediti jer smo predaleko od toga. Trump čak nije direktni protukandidat Joe Bidenu. Međutim, ono što je bitno u kontekstu Trumpa, bez obzira na njegovo prethodno iskustvo, je s kojim ljudima će se on okružiti", kaže Avdagić te dodaje da bi u slučaju pobjede Trump tek po izboru najbližih suradnika dao naslutiti kakav mandat možemo očekivati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mi i dalje ne znamo tko je njegov kandidat za potpredsjednika. To će recimo biti snažan signal", pojašnjava Avdagić. "Sjetit ćemo se da je i u doba Obame aktualni predsjednik Joe Biden dolazio često upravo ovdje, u ovaj dio Europe, ispred američke administracije. Koliko god predsjednik nije samostalan, on provodi dio politike i najčešće provodi tamo gdje je prihvatljivije. U kontekstu Europe, njegov potpredsjednički kandidat koji bi dao dobar signal Europi mijenja krvnu sliku njegove kandidature", dodaje.

Puno se toga može naslutiti i iz toga tko će biti predstojnik ureda budućeg američkog predsjednika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Koje je Trump doduše mijenjao kao čarape, ali svejedno, onaj predstojnik s kojim kreće, daje signal. Tu je i savjetnik za nacionalnu sigurnost, državni tajnici, Vlada, kako će ona biti koncipirana, drugi bitni ljudi kao što je državni tajnik", nabraja analitičar te napominje da su to sve stvari koje će biti poznate nakon izbora, koji se održavaju ove godine, dok je inauguracija tek 2025. Puno je to, dodaje Avdagić, vremena u kojem se stvari mogu dramatično promijeniti.

"Čak i da znamo da će Trump pobijediti, i dalje ne znamo masu stvari koje su nam prilično bitne kada se gledaju iz perspektive međunarodnih odnosa. Ne svodi se sve samo na to tko će biti predsjednik niti on ima odriješene ruke. Iako je u pitanju sustav u kojem predsjednik ima velike ovlasti, one su izrazito ograničene Kongresom. Kongres i Senat su čak odlučili ograniči mogućnost izlaska iz NATO-a, što je bila i njihova nekakva poruka, kako oni gledaju na to. I to je dvostranački napravljeno. Tako da, Amerika nije pobjegla od Europe, kako se već sada praktično piše", zaključuje Avdagić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Oduševljeni Trump obratio se pristašama nakon predizborne pobjede: 'U Ameriku ulaze teroristi iz zatvora i ludnica'