Stiže li najhladnija zima stoljeća? Susjedi najavili drastičnu promjenu vremena

Studeni je možda posljednji mjesec jeseni u Njemačkoj. Mediji navode kako će se sredinom studenog temperature opet spustiti. Čak će i u velikim gradovima na Rajni i Ruhru noću biti temperature ispod deset stupnjeva i mraz. Mogle bi se uočiti i prve pahulje snijega. Iako je ovaj tjedan vrijeme još uvijek relativno blago, znakovi upućuju na hladnoću i mraz za vikend u Njemačkoj. Hladna fronta će se u subotu premjestiti sa sjevera na jug zemlje i sa sobom donijeti i pljuskove. Na vrhovima Rudnih planina kiša će se pretvoriti u snijeg.

No, to neće biti dovoljno da izazove rani zimski kaos, jer se očekuju samo male količine snijega, javlja Fenix Magazin.

Sasvim je normalno da sada i sljedećih nekoliko dana i tjedana malo zahladi. Dugo se očekivalo da će početak zime biti dosta hladan. No, trenutno prognoze idu u drugom smjeru. Istina je i to da su ekstremi sve veći, odnosno vremenski uvjeti postaju sve ekstremniji. To se može manifestirati u velikim masama vode ili snijega, kao i u dugim razdobljima oborina s vrlo blagim temperaturama. U konačnici, u ovom trenutku nije moguće reći kako je pred stanovnicima Njemačke najhladnija zima u stoljeću.

Donosi li studeni prvi snijeg kod susjeda?

Kako će odmicati listopad, najavljuju srpski meteorolozi, može se očekivati i pravo jesenje vreme - niske temperature, kiša, hladna jutra... A donosi li studeni prvi snijeg budući da je najavljeno da će dolazeća zima u Srbiji biti jedna od najhladnijih u poslednjih deset godina?

"Početkom studenog, kada dođe hladna fronta – bit će između 10 i 16 stupnjeva", kazao je za NIN meteorolog Slobodan Sovilj. Iako se o snijegu naveliko govorilo već u studenom, Sovilj kaže da se on ne može očekivati ​​u sljedeća dva tjedna. Promatramo li sinoptičku situaciju nad regijom i Europom sljedećih 10 do 15 dana, dominirat će polje visokog tlaka zraka, što znači da će biti vrlo malo oborine. Početkom studenog može se očekivati ​​zahlađenje zbog proboja fronte hladnog zraka, dok su oborine vjerojatnije u drugoj i jačoj dekadi mjeseca.

"Oslabljena frontalna zona, tzv. hladna fronta, u sklopu ovog polja niskog tlaka zraka doći će do Srbije drugog i trećeg studenog. Doći će do veće količine oblaka i pada temperature, no taj pad temperatura neće biti previše izražen", kazao je.

Zbog prodora hladne fronte količina oborina bit će minimalna, dok ih u nekim krajevima u prvih 10-ak dana studenog neće niti biti.

"Količina oborina je jako mala kada dolazi ta fronta, a to se lokalno očekuje, što znači da u mnogim mjestima neće biti kiše. Na najvišim planinama u našoj zemlji mala je vjerojatnost i za pahuljicu snijega. Dakle, prevladavat će suho vrijeme, s dosta sunčanih intervala tijekom dana, jutra će biti hladna, ponegdje će biti slabog mraza i magle, ali danju između 10 i 16 stupnjeva iza trećeg studenoga", objašnjava Sovilj.

Sovilj zaključuje da se prema prognostičkom materijalu u narednom periodu ne vidi zahlađenje koje bi donijelo pahulje u nižim predjelima Srbije, a da su padavine, za sada, izglednije u drugoj i trećoj dekadi mjeseca.

