‘STAVI JE*ENU MASKU!’: Pojavila se snimka kako se vozač dere na muškarca koji je hodao pustom ulicom

Na društvenim mrežama pojavila se snimka javnog sramoćenja u New Yorku, u kojem se vozač automobila kroz otvoreni prozor žestoko izderava na Židova koji hoda ulicom bez zaštitne maske za lice. Snimka je izazvala val bijesa, a isječak videozapisa podijelio je Don Hikind, bivši član skupštine države New York i osnivač grupe Amerikanci protiv antisemitizma, javlja RT.

“Stavi je*enu masku! Stavi masku! Postoje slučajevi Covida! Požuri! Stavi je!”, izvikao se vozač na vidno šokiranog Židova.

Can you imagine if the roles were reversed and a Jewish man yelled aggressively and threateningly commanded a black man to put on a mask what the reaction would be like?!?!

This is what the tyrant king Cuomo has unleashed…pic.twitter.com/mikEecNonH

