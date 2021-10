Vulkan na kanarskom otočju u Španjolskoj već pet tjedana riga vatru i užareno kamenje i čini se kao da nema namjeru tako skoro prestati. Osim toga, vulkan iznad La Palme je ušao u još žešću fazu te je nakon urušavanja jednog dijela kratera potekla fontana lave stvarajući užarenu rijeku koja nosi sve pred sobom.

Žitelji La Palme govore kako trenutno ovise o milosti i nemilosti vulkana kojemu je trebalo 50 godina da se probudi. Cubre Vieja već mjesec dana šiklja magmu, stvara lava tsunami i čini se da neće tako skoro zaspati.

'Bilo je strašno'

"Upravo je kraj moje kuće. Još ju nije uništio ali hoće. I evo, ja stojim ovdje i gledam kako se to događa", kazao je jedan od stanovnika. "Erupciju vulkana proživio sam od prvog trenutka i bilo je strašno. Izašao sam, bio sam nervozan. Imam djecu i oni su bili uplašeni", dodao je drugi.

Dosad poznato turističko otočje postalo je neprepoznatljivo - sivilo, pepeo, dim i lava zbog koje je evakuirano 7 tisuća ljudi, a uništeno je 2 tisuće kuća i zgrada. A i tlo se u posljednjih mjesec dana na La Palmi treslo 35 tisuća puta.

Vulkan je progutao površinu veličine 900 nogometnih terena. "To otočje je na specifičnom mjestu, nalazi se iznad tzv. vruće točke, hot spot, koja u svojim termalnim maksimumima uzrokuje nastanak lave. 50 godina u geologiji ne znači puno, ne znači zapravo ništa, to je jedno zatišje tih 50 godina. Erupcija je za sada sasvim normalna, tragično je što se štete tiče ali to vam je suživot vulkana i ljudi", rekao je za RTL Direkt vulanolog Dražen Balen.

'Govorilo se da lava mijenja smjer...'

Osim ljudi, bježale su i životinje, a psi su danima bili zatočeni. S obzirom da se nije moglo letjeti vojska je dronovima dostavljala vodu i hranu jer cesta nema. Lava izvire doslovno sa svih strana.

"Govorilo se da lava mijenja smjer, da stvara nove staze na vrhu starih tokova, ali prerano je znati gdje će proći", govori seizmolog Itahiza Dominguez.

Lava se spustila s brda i došla do oceana te se okamenila. Stvorio se i poluotok od lave širine 500 metara.

"Tih mjesec dva koliko ovo traje je zanemarivo. Najduže što pouzdano znamo da je erupcija Strombolija trajala 2700 godina. Taj vulkan se naziva svjetionikom Mediterana. Nije neuobičajeno da erupcija traje mjesec, dva, desetljeće ili stoljeće", govori Balen.

No, vulkanolozi nemaju utješne riječi za Španjolce, ali sreća u nesreći je to da su službe reagirale na vrijeme te da nije stradala niti jedna osoba.