Kreditna agencija Standard&Poors odlučila je kreditni rejting Rusije spustiti na najnižu razinu i proglasiti selektivni bankrot, jer je država gotovo 650 milijuna dolara dospjelih obveza prošlog tjedna pokušala naplatiti u rubljima. Investitori, odnosno vlasnici dviju obveznica najvjerojatnije rublje neće moći zamijeniti za dolare, piše The New York Times.

Rusiju od potpunog bankrota dijeli samo to što podmiruje druge pristigle obveze. Za ove dvije obveznice postoji još i rok počeka od 30 dana, koji u ovom slučaju istječe 4. svibnja. S&P ne očekuje da će Rusi uspjeti zamijeniti rublje za dolare i tako pokušati otplatiti dug, s obzirom na sankcije Zapada koje umanjuju "volju i tehničke mogućnosti da ispoštuje odredbe i uvjete" svojih obaveza.

Osporavanje bankrota tužbom

Iz Kremlja, pak, tvrde da će poduzeti pravne radnje kako bi osporili bankrot. "Pokrenut ćemo tužbu, jer smo poduzeli sve potrebne radnje kako bi ulagači primili svoje uplate. Pokazat ćemo sudu dokaz o našim uplatama kako bismo potvrdili naše napore da plaćamo u rubljima, baš kao što smo radili u stranoj valuti. To neće biti jednostavan proces", rekao je za Izvjestiju ministar financija Anton Siluanov.

Glasnogovornik Kremlja, Dmitrij Peskov tvrdi da bi bankrot bio "umjetan", jer Rusija ima dolare za podmirivanje svojih obveza, ali im ne može pristupiti. Nakon objave S&P-a, rubalj je ponovno izgubio na vrijednosti nakon što je nadoknadio gotovo sve gubitke od početka rata u Ukrajini.

Spašavanje rublja

Prije invazije je tečaj iznosio 85 rubalja za euro, da bi nakon početka rata i uvođenja sankcija pala na 140 rubalja za euro. Zbog najavljenog selektivnog bankrota, trenutno je tečaj 92 rublja za euro. Središnjoj banci Rusije je zamrznuta polovica od 640 milijardi dolara inozemnih pričuva. Rusija je potom odlučila da kompanije moraju 80 posto svojih prihoda od izvoza pretvoriti u rublje, čime su zaobiđene sankcije koje se tiču zamrzavanja inozemnih rezervi.

Stranim državljanima je zabranjeno "iznošenje" eura i dolara iz zemlje, a referentne kamatne stope su podignute na 20 posto, što ohrabruje štediše da drže rublje. I moskovska burza je otvorena nakon tri tjedna mirovanja te se oporavila, ali nedovoljno da nadoknadi sve gubitke. Uz to, drastično je smanjena potražnja za eurima i dolarima, ali i uvoz, što je dovelo do situacije da je ponuda stranih valuta stabilna, a to pak dovodi do zaustavljanja pada rublje.

U nafti je spas

Rusiju zasad spašava izvoz nafte i plina, zbog čega SAD i Europska unija traže načine da prestanu biti ovisni o uvozu energenata. Uz to, radi se o jedinom izvoru eura i dolara za Rusiju, koja bi ove godine trebala zaraditi 292 milijarde eura od izvoza energenata.

"Odlučio sam provesti niz mjera prema prijenosu plaćanja za naše isporuke plina neprijateljskim zemljama u ruskim rubljima", rekao je Vladimir Putin tijekom televizijskog sastanka vlade 23. ožujka.

Odredio je da se s time započne 1. travnja. No, tada se nije ništa dogodilo, jer se ruski nafta i plin i dalje plaćaju u dolarima i eurima. S obzirom na to da se 80 posto prihoda od izvoza mora pretvoriti u rublje kako bi se stabilizirao tečaj, Putinova najava je bila samo politička igra. Da je zaista natjerao EU na plaćanje u eurima, pričalo bi se o njegovoj političkoj pobjedi.

SAD je tek nedavno zabranio Rusiji da koristi svoje račune u američkim bankama kako bi servisirala svoje dugove. Rusi su od početka invazije već jednom bili u selektivnom bankrotu, jer su propustili platiti dolarski dug po kuponskim isplatama na obveznice. No, taj su dug sanirali u roku počeka od 30 dana. Većinu duga po obveznicama koje nisu plaćene, Rusija je otkupila od domaćih investitora u zamjenu za rubalj. No, uspjeli su otkupiti svega 1,45 milijardi dolara, dok je već spomenuti ostatak ostao u rukama stranih investitora koji nisu htjeli prihvatiti otkup u rubljima, koji su na Zapadu praktički bezvrijedni.

Plaćanje u rubljima je kršenje uvjeta vraćanja obveznica, pa Rusija ima vremena do početka svibnja vratiti svoj dug u dolarima, kako bi izbjegla potpuni bankrot u kojem nije bila još od 1918. i Lenjinova odbijanja vraćanja dugova carske Rusije.