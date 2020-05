SRUŠIO SE VOJNI HELIKOPTER U ISTOČNOJ RUSIJI: Poginulo je četvero vojnika; Pojavila se snimka nesreće

Četvero ljudi poginulo je u padu helikoptera u istočnoj Rusiji, objavila je danas ujutro ruska novinska agencija TASS. Do nesreće je došlo u zračnoj luci Ugolnje Kopi u ruskoj dalekoistočnoj regiji Čukotska, u blizini grada Anadira, navela je za TASS regionalna vlada.

Four people killed in MI-8 military helicopter crash at Chukotka in Russia. https://t.co/iOvtGtlbwD pic.twitter.com/aAd3RGBNXF

— Breaking Aviation News (@breakingavnews) May 26, 2020