Zbog pandemije koronavirusa, restrikcija u putovanjima i brojnih zahtjeva srpski turisti odlučili su ove godine da neće ljetovati u Grčkoj. No, zato su pronašli nešto bližu i puno jeftiniju destinaciju. Mjesto se zove Ksamil, nalazi se na albanskoj obali Jonskog mora, prekoputa Krfa.

Pješčanim plažama i tirkizno plavim morem u Ksamilu odjekuje mahom srpski jezik, makar se mogu pronaći Makedonci, ali i Bošnjaci. Albanija definitivno otkriva turizam i podređuje mu se.

"Kod mene je sve zauzeto. Do 25. rujna su rezervirali gosti iz Srbije", zadovoljno će za Novu.rs Ana Miri, vlasnica pansiona u Ksamilu.

'Nema maltretiranja i testiranja'

No, konkurencija joj je sve veća, jer na svakom koraku niču novi hoteli i vile za nove goste. Popunjenost je već sad dobra, a za to su zaslužne epidemiološke mjere, kojih na albanskoj granici - nema. Naime, turisti mogu ući u zemlju bez ikakvih testova ili covid-potvrda. Iako u trgovinama stoje obavijesti o nošenju maski, toga se nitko ne drži. To je jedan od važnijih razloga zbog kojeg su Srbi pohrlili na albansku obalu.

"Nema maltretiranja, nema testiranja, zato smo ovdje. Sljedeće godine, kada se, dao Bog, riješi sve oko korone, eto nas opet u Grčkoj. Još ove sezone će za Albaniju vladati veliki interes, a već sljedeće godine će svi opet u Grčku", smatra Milinko iz Novog Sada koji je u Ksamil došao s obitelji.

20 dana na moru za malo novca

Osim odsustva epidemioloških mjera, bitna stavka u planiranju putovanja prema obali je i cijena smještaja. Aleksandra i Zoran bračni su par iz Beograda. Njihova djeca su odrasla i studiraju u inozemstvu, pa su odlučili sami poći na ljetovanje.

"Godinama nismo odlazili na more, imali smo neke druge prioritete. Sada smo izračunali da za relativno malo novca možemo provesti 20 dana na moru. Odlučili smo se baš dobro odmoriti. Nije samo stvar u povoljnom smještaju, nego i u cijeni hrane. Nikada više ribe i morskih plodova nisam pojela", priča Aleksandra.

Jeftin smještaj i hrana

No, kako sezona bude odmicala, cijene će rasti, tvrde ljubazni i susretljivi albanski domaćini. U prvoj polovici srpnja apartman s kupaonicom i kuhinjom može se pronaći za 30 eura po danu.

U mjenjačnici jedan euro vrijedi 120 leka, pa tako suncobran s dvije ležaljke stoji između 1000 i 1500 leka, odnosno između osam i 12,5 eura. Turska kava se može popiti za 60 centi, a hladan frape košta dva eura. Velika pizza košta 5,70 eura, rižoto s morskim plodovima 7,40 eura, musaka 5,80 eura, a punjene paprike 3,2 eura. Neke ribarnice za turiste peku po narudžbi tek ulovljenu ribu, lignje ili škampe. Tako za otprilike osam eura turisti mogu dobiti kilogram morskih plodova, a neizostavno je i bijelo vino, koje košta oko euro i pol.