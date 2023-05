Regija je i dalje šokirana dvama masakrima u Srbiji, a u tome nikako ne pomažu ni mediji. Srpski su tabloidi, kako mnogi kažu, 'dno dna', no još jedno novo dno dotaknuo je u utorak Kurir.

Oni su odlučili, ni tjedan dana od masakra u beogradskoj Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" i drugog masakra na području Mladenovca koji je uslijedio, uz novine čitateljima darovati nož.

Nož postavljen preko naslovnice

Srpski tabloid uz svaki je kupljeni primjerak čitateljima dijelio razne 'normalne' poklone, no neki od čitatelja su dobili nož.

Nož je bio postavljen preko naslovnice na kojoj se izvještava upravo o ta dva tragična događaja.

'Oni ne mogu shvatiti zašto to nije u redu'

Ovu je situaciju za N1 komentirala zamjenica glavnog urednika srpskog portala NIN Vesna Mališić, rekavši kako je to znak da mediji u Srbiji ništa ne razmišljaju.

"Radi se o medijima koji nemaju osjećaj za Kodeks novinara. To je divlje ponašanje bez ikakve ograde. Njih ništa ne obvezuje", rekla je Mališić i dodala kako vjeruje da to nije napravljeno namjerno, već da Kuriru nije jasno da to nije u redu.

"Oni ne mogu shvatiti zašto to nije u redu i u tome leži problem. Novinarska pažnja u ovakvim situacijama ne postoji", kaže Mališić.