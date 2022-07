Srpski tabloid Kurir jutros je objavio tekst eksplozivnog naslova "Opći kaos na Pelješkom mostu u Hrvatskoj! Nadležni pobješnjeli, ne znaju kako da spriječe građane da rade OVO".

U tekstu pišu o upozorenjima Hrvatskih cesta građanima koji su trčali mostom, radili selfije i slično.

"Tijekom jutra uočili smo kako ljudi trče mostom, to su vjerojatno turisti iz Komarne ili Brijeste. To je izuzetno opasno, upozoravam ponovno da je most namijenjen samo za promet motornih vozila, i to samo za ona koja mogu postići brzinu od najmanje 60 kilometara na sat. Dakle ni traktori, ni bicikli, ni ikakva druga vozila ne smiju prometovati mostom, ako ne mogu postići spomenutu brzinu", poručili su jučer iz Hrvatskih cesta.

Za vikend se očekuje 12 do 15 tisuća vozila

Kurir u tekstu prenosi izjave ljudi koji su bili na Pelješkom mostu. "Na televiziji sam gledao otvaranje Pelješkog mosta, a ujutro nisam izdržao pa sam rekao supruzi: 'Pia, idemo!' Sjeli smo u automobil i eto nas. Idemo do Stona na ručak". Kako vam izgleda? "Fantastično! I više ne treba da preko tuđih granica prelazimo u vlastitu zemlju…" – govori i Vicko Mandarić (70) iz Ciste Velike.

Slaviša Babić, voditelj Odjela za promet HC-a, u razgovoru za N1 jučer ujutro je kazao kako se tijekom dana očekuje 10-ak tisuća vozila koja će prijeći preko mosta, a za vikend 12 do 15 tisuća.

Također, upozorio je vozače i pješake:

"Sve je novo. Ljudi se tek snalaze, posebno vozači. Neki, nažalost, koriste i zaustavnu traku za kretanje. Apeliram da je ne koriste. Neki staju da bi se fotografirali, to je iznimno opasno. Ljudi koriste most za pješačenje. Moram reći da je most namijenjen isključivo za motorna vozila, ne za pješake ni za bicikliste."