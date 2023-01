JEDVA SU DOČEKALI / Srpski mediji slave Milanovića kao da je heroj: Raspametili su se kad su čuli njegovu izjavu

Već je neko vrijeme hrvatski predsjednik Zoran Milanović miljenik ruskih medija, a čini se da je na dobrom putu da sličan status dobije i kod srpskih kolega. Milanović je, naime, nakon ispraćaja 3. hrvatskog kontingenta u Litvu ponovno kritizirao slanje oružja Ukrajini, a poručio je i da je "posve jasno da Krim više nikada neće biti Ukrajina", kao i da je Kosovo "oteto od Srbije". "Tko je anektirao Kosovo? Međunarodna zajednica i mi. Oteto je od Srbije. (...) Nije aneksija, nego otimanje, dio teritorija koji je izvučen iz Srbije. Kako se to zove? Ekstrakcija. Nije šija, nego vrat. Ovo nije dovođenje u pitanja Kosova, nego cijelog koncepta u kojem netko misli da ima pravo na sve kad mu to odgovara, a kad to onaj drugi radi - onda je to kriminal", rekao je Milanović. Naglasio je da je "posve jasno da Krim više nikada neće biti Ukrajina" i da Hrvatska, osim slanjem humanitarne pomoći Ukrajini i osudom agresije, ne bi trebala biti sudionica sukoba. "Ovo je duboko nemoralno što radimo kao kolektivni Zapad koji u biti ne postoji jer tu nema rješenja. Rješenje nije promjena vlasti u Rusiji. Njemački tenkovi će dodatno homogenizirati Ruse. Zbližit će ih s Kinezima. (...) Moj je zadatak samo da se maknemo od toga, da ne budemo cirkuske pudlice. Humanitarna pomoć, osuda agresije, ali bilo kakvo sudjelovanje u tome je smrtno opasno", rekao je Milanović, dodavši da se nijedan američki tenk neće poslati u Ukrajinu, već samo njemački. Milanovićeve komentare s oduševljenjem su prihvatili srpski mediji koji na udarnim pozicijama navode predsjednikove riječi kako je Kosovo oteto Srbiji.