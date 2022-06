U Srbiji je zabilježen prvi slučaj zaraze majmunskim boginjama. Muškarac u tridesetim godinama života, koji je iz Njemačke doputovao u Srbiju, u utorak navečer se javio na Infektivnu kliniku u Beogradu sa simptomima zaraze, koja mu je potvrđena nakon testiranja.

Prate se svi kontakti

Blic neslužbeno doznaje kako je muškarac u stabilnom stanju te se dobro oporavlja. Liječnici su poduzeli sve mjere, pa je moguće da muškarac već za nekoliko dana bude pušten na kućno liječenje.

"U pitanju je mlad čovjek. Imao je simptome koji prate ovu bolest, ali on je to dobro podnio. Nakon što bude otpušten na kućno liječenje, on će morati ostati u izolaciji koja traje ukupno 21 dan i poslije se može vratiti svakodnevnim aktivnostima. Ne očekuje se da će imati bilo kakve posljedice bolesti", otkriva neimenovana osoba upućena u slučaj.

Kao i kod koronavirusa, liječnici su nakon potvrde o zarazi vrlo brzo pronašli sve kontakte oboljelog muškarca te ih redovito prate. "Ti ljudi se prate. Oni normalno funkcioniraju, ali ako se pojavi neki od simptoma onda će i oni biti zbrinuti ali i izolirani. U ovom trenutku nema dokaza da je još netko zaražen", tvrdi izvor.

Oprezno sa simptomima

Inače, prvi simptomi majmunskih boginja su visoka temperatura, glavobolja, bol u tijelu i slabost. Nakon dva do tri dana na tijelu se javlja osip, koji se potom pretvara u čireve, a zatim i mjehuriće.

Smatra se da je osoba najzaraznija upravo dok traje osip. Pacijentima se savjetuje da ostanu u izolaciji od dva do četiri tjedna, koliko inače traje ova bolest. Period inkubacije virusa majmunskih boginja je između sedam i 14 dana, a osoba može biti zarazna već dan prije pojave osipa, pa sve do 21 dana nakon pojave navedenih simptoma. Većina se ljudi oporavlja bez liječenja.