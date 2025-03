Srbija u kolapsu, tisuće na ulicama svaki dan. Vučić: 'Jest ću nar da budem manje debeo'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovno je izazvao pažnju na društvenim mrežama, ovaj put svojim nesvakidašnjim videom na TikToku. U njemu je objavio kako je odlučio promijeniti svoj izgled i raspoloženje – i to konzumiranjem šipka.

Vučić se našalio na vlastiti račun, komentirajući da izgleda "kao da ga je poplava izbacila", pa je, kako kaže, odlučio poduzeti nešto po tom pitanju.

"Ovo mi je najbolji način. Lijepo žlica. Kažu da smanjuje i krvni tlak i sve. Ništa u to ne vjerujem, ali budući da sam shvatio da su svi shvatili koliko loše izgledam i kakvu lošu energiju širim, odlučio sam da to sve promijenim. Dakle, nar. Sutra kad me vidite nasmijanog u Bruxellesu s Von der Leyen i Costom, nemojte misliti da se smijem kao lud na brašno. To je zbog nara", poručio je Vučić.

Njegov video ubrzo je postao viralan, a komentari su bili sve samo ne suzdržani.

"Predsjedniče, Vi ste najbitniji, nema veze što obrazovani ljudi nemaju posao u struci ili da prehrane svoju djecu. Ali najbitnije da ste Vi nama lijepi i sretni", napisao je korisnik.

