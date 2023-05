Slobodan Negić, otac ubijene djevojčice u Osnovnoj školi 'Vladislava Ribnikara', otkrio je za srpske medije događaj koji se, kako navodi, dogodio prije nekoliko dana u okrilju ove škole.

Navodno je liječnica, koja je nakon tragedije poslana u tu školu da pomaže djeci i roditeljima, "dovela djecu u kabinet i tamo im puštala narodnu glazbu te im rekla da se povežu s duhovima i dušama svojih mrtvih prijatelja".

"Normalno u takvoj situaciji tražite nekoga koga ćete okriviti. Ne bih ulazio u psihijatrijsko vještačenje počinitelja tog djela, ali moram reći nešto što se javno dogodilo… Danas sam bio na sastanku roditelja nastradale djece i predstavnika svih relevantnih institucija Republike Srbije. Dobili smo izvješće državnog odvjetnika, kaznenog tužitelja i tajnice Ministarstva zdravstva, a na jednu konstataciju, 'što će biti s počiniteljem kaznenog djela', rekli su da će učiniti sve da osiguraju da počinitelj nikada ne napušta ustanovu. Vjerujem da postoji želja da se to ostvari, međutim, kada sam postavio pitanje tko je ta liječnica nitko od prisutnih nije znao o kome se radi", započeo je svoju priču Negić.

'Puštala je narodnu glazbu i govorila im da se povežu s duhovima'

Pojasnio je tada da je "liječnica zaposlena na neuropsihijatrijskom odjelu KBC-a i da ju je Ministarstvo zdravlja poslalo kao nekoga tko treba pomoći djeci i nama roditeljima u toj situaciji".

"Ona je 5. svibnja u školi 'Vladislava Ribnikara' u hodniku vidjela djecu koja su došla kaka bi odnijela neke stvari iz škole, a sasvim slučajno je među djecom bila i jedna od najboljih prijateljica njene kćeri. Ona je pod pokroviteljstvo te škole, uz znanje ravnateljice te škole, dovela djecu u ured i tamo puštala narodnu glazbu te ih usmjeravala i govorila da se trebaju povezati s duhovima i dušama svojih umrlih prijatelja", kaže Negić.

Dodao je i kako je tu informaciju spreman braniti na sudu, kao da je i dobio suglasnost majke jednog djeteta koja su sudjelovala u "mračnoj psihoterapiji koju je vodila ta liječnica".

"Nema nikoga kome je jasno kako se to dogodilo. Kao građanin ove zemlje, učinit ću sve što je u mojoj zakonskoj moći da ovaj liječnik više nikada ne radi taj posao. To je napravljeno bez znanja roditelja, a djevojčica koja je došla kući je plakala i to nije ni čudno", smatra Negić.