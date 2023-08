Ljeto je vrijeme za zabavu - ples i pjesmu na plaži, a društvene mreže u to doba godine prepune su fotografija i videozapisa kojima se pokušava dočarati atmosfera s ljetovanja. Ne misli se tu samo na profesionalno snimljene videozapise, već na viralne sadržaje koji pokazuju opuštene građane na crnogorskim, hrvatskim i grčkim obalama. Jedan takav videozapis dolazi iz crnogorskog Bara, iz mjesta Dobre Vode, piše Kurir.

Prvo je osvanuo na TikToku, a kasnije i na Twitteru. Brojne reakcije izazvalo je ponašanje ljudi na jednoj gradskoj plaži. Grupa turista slušala je pjesmu "Veseli se srpski rode" dok pije pivo, pokazuje tri prsta i pjeva. Ostali turisti gledali su što se događa na plaži, dok su se neki, s druge strane, trudili gledati svoja posla i uživati u lijepom vremenu, suncu i moru.

No, ne gledaju svi na ovakav događaj, kao na zabavu. Pojedini tviteraši ovakvo su ponašanje shvatili kao namjernu provokaciju srpskih turista prema Crnogorcima. Drugi, pak, to nisu tako shvatili. Nije im jasno zašto je veselje u videozapisu sporno.

'Probajte ovo u Ulcinju'

"Dobre Vode, općtina Bar jučer. Tumarajuće horde bolesnog naroda u trenutcima odmora i razonode", napisao je jedan korisnik Twittera koji je podijelio videozapis.

Ni komentari ispod objave nisu bili baš blagonakloni prema veseljacima na videozapisu. Dok jedni ovu zabavu na plaži opisuju "svinjcem", drugi se pitaju "što očekivati tamo?". Ovo su još neki od komentara koji se mogu naći ispod objave na Twitteru...

"Ovo rade upravo iz razloga što na ovoj plaži, i u Baru generalno, ljetuje mnogo ljudi islamske vjeroispovjesti. Cik nek probaju ovo u Ulcinju", napisao je jedan korisnik.

"Daš neke pare da se odmoriš i nakaleme se neki tamo koji ne poštuju apsolutno ništa. Nigdje policije", smatra drugi korisnik.

"Bukvalno sve iz inata rade, samo je pitanje dana kada će nekome da pukne film i da dođe do kuršlusa", još je jedan od komentara.

"Pa, pjevaju ljudi, šta je problem. U cijelom svijetu je sasvim normalno da ljudi ističu nacionalnost, svoju zastavu, samo kada Srbi to rade, onda je to katastrofa. Pola Crne Gore živi u Srbiji i to je ok, ali kada dođu Srbi u Crnu Goru, to je odmah neko atakovanje. Dosadni ste više", piše u komentarima objave na Twitteru.