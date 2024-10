Susjedi objavili veliku prognozu za zimu i rano proljeće. Jedan mjesec će sve iznenaditi

RHMZ Srbije je objavio i sezonsku prognozu do travnja 2025. u kojoj najavljuje da će studeni biti topliji i prosječno vlažan. "Srednja minimalna temperatura zraka u studenome bit će iznad višegodišnjeg prosjeka, a njena vrijednost u prosjeku će biti viša za 0,5 do 1,2 stupnja od višegodišnjeg prosjeka", navodi se u prognozi.

Prosinac blaži

"Srednja minimalna temperatura zraka u prosincu bit će iznad višegodišnjeg prosjeka, a njena vrijednost u prosjeku će biti viša za 1 do 2 stupnja od višegodišnjeg prosjeka. U Beogradu i okolici očekuje se srednja minimalna temperatura zraka u prosincu oko 1,5 stupnjeva. Srednja maksimalna temperatura zraka u prosincu bit će iznad višegodišnjeg prosjeka , s prosječno višim vrijednostima za 0,5 do 1,0 stupanj u odnosu na višegodišnji prosjek. U Beogradu i okolici srednja maksimalna temperatura zraka tijekom prosinca bit će oko 7,0 stupnjeva. Mjesečna količina oborine tijekom prosinca bit će u granicama višegodišnjeg prosjeka, s vrijednostima do 5 mm nižim od višegodišnjeg prosjeka. U Beogradu i okolici prosinačka će količina padalina biti oko 47 mm", dodaju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prema priopćenju srpskog RHMZ-a, i siječanj će biti blaži i prosječno kišovit mjesec, javlja Kurir.

"U trećoj dekadi siječnja mogući su umjereni do jaki jutarnji mrazevi. Srednja minimalna temperatura zraka u siječnju ostat će u granicama višegodišnjeg prosjeka, a njena će vrijednost u prosjeku biti viša za 0,5 do 1,0 stupanj od višegodišnjeg prosjeka. U Beogradu i okolici predviđa se vrijednost srednje minimalne temperature zraka u siječnju oko 0,5 stupnjeva. Srednja najviša temperatura zraka u siječnju bit će iznad višegodišnjeg prosjeka, s prosječno višim vrijednostima za 0,5 do 1,0 stupanj u odnosu na višegodišnji prosjek. U Beogradu i okolici srednja maksimalna temperatura zraka tijekom siječnja bit će oko 6,0 stupnjeva. U cijeloj Srbiji mjesečna količina padavina tijekom siječnja bit će u granicama višegodišnjeg prosjeka, s vrijeednostima nižim do 5 mm od višegodišnjeg prosjeka" kažu u RHMZ.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Blaga veljača

Prema sezonskoj prognozi za veljaču mala je vjerojatnost jakih mrazeva.

Srednja minimalna temperatura zraka u veljači bit će iznad višegodišnjeg prosjeka, a njena vrijednost u prosjeku će biti viša za 1,0 do 2,0 stupnja od višegodišnjeg prosjeka. Mjesečna količina oborine tijekom veljače bit će iznad višegodišnjeg prosjeka s vrijednostima od 5 mm do 15 mm višim od višegodišnjeg prosjeka . U Beogradu i okolici će u veljači pasti oko 55 mm oborina, dodaju.

Mraz u ožujku

RHMZ najavljuje i da će ožujak u cijeloj Srbiji biti blaži i prosječno vlažan, a moguć je slab do umjeren mraz. Srednja minimalna temperatura zraka u ožujku bit će iznad višegodišnjeg prosjeka, a njena vrijednost u prosjeku će biti viša za 0,5 do 1 stupanj od višegodišnjeg prosjeka. Srednja minimalna temperatura zraka u travnju bit će iznad višegodišnjeg prosjeka, a njena vrijednost u prosjeku će biti viša za 0,5 do 1,0 stupanj od višegodišnjeg prosjeka, kažu iz RHMZ-a Srbije.

POGLEDAJTE VIDEO: Savijeni stupovi, počupani kablovi i razbacani limovi na Floridi pred udar uragana

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa