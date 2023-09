Sve više ljudi iz zemlja s prostora bivše Jugoslavije odlučuje se kupovati stanove u poznatim albanskim ljetovalištima gdje su kvadrati zasad iznimno jeftini. U Shëngjinu (na slici), gradiću na obali Jadrana, nadomak većeg Lezhëa, mnogo je kupaca nekretnina iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Crne Gore pa i Hrvatske, piše portal Kosovo online.

Prema riječima Esina Lekića iz jedne građevinske tvrtke koja se bavi izgradnjom turističkih naselja u Shëngjinu, to mjesto je na odličnoj lokaciji. Blizu je Tirani, ali i Skadru, zračnoj luci te ima dobru cestovnu infrastrukturu. Iz Beograda se, recimo, ondje stiže za manje od osam sati vožnje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Nemoguće kupiti stan, a da supruga ne zna'

"Trenutno u Shëngjinu gradimo još jednu zgradu. Imamo ih osam i hotel, sve skupa više od 16.000 kvadrata stambenog prostora. Imamo dosta kupaca iz bivše Jugoslavije. Trenutno, najviše stanova prodajemo kupcima iz Srbije, iz Niša i Beograda. Stanove je ovde kupilo i nekoliko obitelji iz Novog Sada. Najviše se traže stanovi od 62 do 75 kvadrata, a cijena kvadrata je od 900 eura naviše", kaže Lekić.

Za kupovinu stana u tom ljetovalištu odlučio se Adnal Murataović iz BiH. On je za Kosovo online rekao da su ga privukle povoljne cijene kvadrata, koje su lani bile i niže. On se za Shëngjin odlučio zbog blizine zračne luke i dobre povezanosti tog mjesta s ostalim gradovima u Albaniji.

"Kada je riječ o papirologiji, vrlo je jednostavno. Sve je bilo apsolutno onako kako smo se dogovorili. Kod bilježnika se potpisuje kupoprodajni ugovor, zatim se obavlja plaćanje, a kada se imovina plati dobije se certifikat na ime kupca. I to je to. S tim, što je zanimljivo, ako ste u braku, stan koji se kupuje mora se ubilježiti na oba supružnika. Tako da svi koji misle kupiti stan, a da im supruga to ne zna, neka znaju da je to nemoguće", kazao je Muratović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hvale turiste iz Srbije: 'Lijepo se ponašaju'

Vlasnik privatne kuće s parkiralištem i nekoliko apartmana u Shëngjinu, Alban Sokaj, za Kosovo online kaže da je ova sezona bila "vrlo dobra".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zadovoljni smo. Gosti su nam bili turisti sa svih strana. Imali smo Talijane, Srbe, Čehe, Slovake, Makedonce, ljude s Kosova… Zadovoljni smo svima, ali ja imam puno poštovanja za Srbe. Oni su jako dobri ljudi, lijepo se ponašaju. Nisam imao nikakvih problema i uvijek su dobrodošli ovdje“, rekao je Sokaj.

Broj turista iz država s područja bivše Jugoslavije koji dolaze na odmor u Albaniju iz godine u godinu sve je veći. Albanski Zavod za statistiku objavio je podatke za prvih sedam mjeseci ove godine i iz njih se vidi da je tu zemlju posjetilo više od pet milijuna turista iz 152 zemlje, a pored turista s Kosova, najbrojniji su Talijani.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Svi pričaju o europskim Maldivima. Mi smo provjerili je li Albanija stvarno toliko lijepa i toliko jeftina