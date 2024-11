Osumnjičeni za dvostruko ubojstvo Alija Balijagić (65) obio je kuću u bjelopoljskom naselju Grančarevo u Crnoj Gori i prespavao u njoj. Prema istim informacijama, u toj kući pronađen je DNK bjegunca, za kojim crnogorska policija traga već deset dana. To je za Vijesti kazao sugovornik iz Uprave policije.

Ministar unutarnjih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da je Balijagić, viđen u okolici Prijepolja, a kasnije u jednom selu blizu granice s Crnom Gorom.

"Prva informacija je bila od lovaca, da su sreli čovjeka koji je nosio pušku, a on je rekao da je izgubio lovačkog psa. Oni misle da liči na čovjeka sa slike. Drugo, u selu Ivezići u blizini Prijepolje, to je selo blizu granice, svratio je kod jedne mještanke, popio dvije čašice rakije i otišao, ali nije mogla ni pogoditi o kome se radi, ali su to dvije indicije koje ukazuju na to. On se najvjerojatnije nalazi na tim poljima kod Prijepolja. Tada smo podigli ne samo lokalnu policiju, nego i specijalnu antiterorističku jedinicu i žandarmeriju", kazao je Dačić za RTS.

Silovatelj i razbojnik koji je u zatvorima proveo gotovo četiri desetlječa, u petak, 25. listopada, oko 21.10 sati, u Sokocu u Crnoj Gori, kako se sumnja, ubio Jovanu (60) i Milenka Madžgalja (69), a potom pobjegao. Te noći je krenula potjera za njim, a dan kasnije crnogorskim policajcima pridružila se i vojska.

