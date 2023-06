Ako New York nikada ne spava, ima još razlog za besane noći - grad tone. Novo istraživanje pokazalo je da Velika Jabuka postupno tone, djelomično i zbog težine nebodera koji čine njezinu slavnu betonsku džunglu.

Članak objavljen ovog mjeseca u časopisu "Earth's Future" nastojao je procijeniti kako golema infrastruktura grada utječe na slijeganje tla.

Geolozi su izračunali da više od milijun zgrada u New Yorku zajedno stvara masu od 762 milijuna tona pritiska na tlo. Stručnjaci su zaključili da američka financijska prijestolnica zbog toga tone prosječnom brzinom od jedan do dva milimetra godišnje.

Neki dijelovi grada izgrađeni na mekšoj stijeni ili na umjetnim nasipima tonu i do četiri i pol milimetra godišnje.

Nezaustavljiv femonen

No, smanjenje broja nebodera neće riješiti problem, izjavio je vodeći autor studije Tom Parsons za AFP. "Primarni uzrok slijeganja tla u New Yorku i duž velikog dijela istočne obale je tektonski i ne može se zaustaviti", rekao je geofizičar iz Geološkog instituta SAD-a.

Slijeganje tla pogoršati će utjecaj porasta razine mora uzrokovanog zagrijavanjem i topljenjem ledenjaka.

Organizacija Sea Level Rise kaže da je razina vode oko New Yorka 22,5 centimetra viša nego što je bila 1950. godine. Gradske vlasti predviđaju da će okolne vode mogle porasti i do 75 centimetara do 2050. godine.

Država New York troši milijarde dolara na izgradnju morskih zidova, podizanje cesta i poboljšanje odvodnje kako bi ublažila rizike.

Sve ovisi o klimatskim promjenama

Ali niska područja već su iznijela najveći teret razornih poplava uzrokovanih intenzivnijim olujama.

Uragan Sandy 2012. godine usmrtio je više od 40 stanovnika New Yorka, uništio oko 300 domova i ostavio desetke tisuća ljudi bez struje. Uragan Ida 2021. godine odnio je više od 10 života u gradu, a mnogi od njih nisu uspjeli pobjeći iz poplavljenih podruma.

Parsons je rekao da je nemoguće reći kada će dijelovi New Yorka biti pod vodom, ali tvrdi da će se to dogoditi.

"Preteško je predvidjeti čak i približno vrijeme. Brzina kojom grad tone relativno je stabilna, ali prognoze rasta razine mora su nesigurne i ovise o budućim stopama emisija stakleničkih plinova", rekao je za AFP.

New York nije jedini svjetski veliki grad koji tone. Slijeganje tla i rast razine mora izazivaju strahove da bi se Venecija jednoga dana mogla potpuno potonuti. A Džakarta tone tako alarmantnom brzinom zbog pretjerane ekstrakcije podzemnih voda da je to dovelo do odluke da Indonezija premjesti svoj glavni grad.