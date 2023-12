Glavni inspektor njemačke vojske, general bojnik Carsten Breuer rekao je njemačkim medijima u subotu da se boji da bi Rusija mogla napasti Njemačku čime bi započeo 'obrambeni' rat.

Prošle su gotovo dvije godine otkako je Rusija pokrenula svoju invaziju na Ukrajinu u veljači 2022. Tijekom proteklih nekoliko tjedana, ruske su trupe pokrenule veliku ofenzivu usmjerenu na Avdiivku, grad u istočnoj ukrajinskoj regiji Donjeck za koji Moskva također tvrdi da je njezin teritorij .

To je uslijedilo nakon velike ukrajinske protuofenzive tijekom ljeta i jeseni. Kijev je povratio dio teritorija, ali nije uspio u svom većem cilju da se probije do Crnog mora, prekinuvši ruski kopneni most s Krimom, koji je ruski predsjednik Vladimir Putin anektirao 2014, javlja Newsweek.

Njemačka je bila snažan saveznik Ukrajine u ratu s Rusijom. U listopadu je ministarstvo obrane zemlje objavilo novi paket potpore Kijevu vrijedan oko 1,1 milijardu dolara za oružje, vozila i protuzračnu obranu. U intervjuu za Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Breuer, rekao je da je zabrinut jer se Rusija "u ovom trenutku ponovno naoružava".

Dodao je da će se Njemačka morati naviknuti na mogućnost, kako je rekao "da ćemo jednog dana morati voditi obrambeni rat". "Nemamo alternative. Možemo se braniti i branit ćemo se", poručio je.

Međutim, Breuer je priznao da njemačka vojska ima nedostataka kada je u pitanju nacionalna obrana i obrana saveza nakon što se godinama usredotočila na upravljanje međunarodnim krizama. "Sada vidimo Bundeswehr koji još nije dovoljno opremljen za to", rekao je.

