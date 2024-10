Snimljen zastrašujući trenutak udara uragana. Pušu razorni vjetrovi, ima mrtvih

Uragan Milton stigao je na Floridu u srijedu navečer kao oluja 3. kategorije, prema američkom Nacionalnom centru za uragane, te će nastaviti izazivati ​​po život opasne bujične poplave i olujne udare, dok je bez struje više od milijun ljudi, a ima i stradalih.

PRATITE TIJEK DOGAĐAJA:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Oko oluje udaljava se od Tampa Baya prema Orlandu

7:23 - Nakon što je uragan Milton stigao do kopna ranije u srijedu navečer, donio je bujične poplave Tampi, St. Petersburgu, Sarasot s brzinama vjetra od oko 160 km/h na većini tih mjesta, prema CNN-ovom meteorologu Chadu Myersu.

Oko oluje kretalo se prema unutrašnjosti i donosilo jake kiše sjeveroistočno do Orlanda i Kissimmeeja. U međuvremenu, vanjski pojasevi oluje šire se prema istoku zajedno s olujom, donoseći jake vjetrove u područje Tampa Baya.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Stiže još prijava smrtnih slučajeva

7:16 - Prijavljeni su smrtni slučajevi nakon što je tornado pogodio zajednicu umirovljeničkih mobilnih kuća u okrugu St. Lucie na istočnoj obali Floride, rekao je šerif okruga za CNN.

"Nećemo ulaziti u to koliko ih je, ali mogu vam reći da je više od jedne osobe izgubilo život", rekao je šerif okruga St. Lucie Keith Pearson.

Oko 200 ljudi iz državnih i lokalnih agencija traga za ljudima zarobljenima u zajednici umirovljenika gdje je tornado ostavio pustoš. Stotine domova su "potpuno uništili" tornada diljem okruga, rekao je Pearson.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vjetrovi se kreću prema unutrašnjosti s maksimalnom brzinom od 160 km/h

7:11 - Jaki vjetrovi nastavljaju se širiti prema unutrašnjosti od ponoći, prema Nacionalnom centru za uragane u najnovijem ažuriranju.

Međunarodna zračna luka Tampa zabilježila je trajan vjetar od 93 km/h, uz nalet od 150 km/h, rekao je NHC.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Oluja je sada oko 95 km južno-jugozapadno od Orlanda i oko 135 km zapadno-jugozapadno od Cape Canaverala, s maksimalnom brzinom vjetra od 160 km/h, javlja CNN.

Jaki vjetrovi zaustavili rad hitnih službi

7:00 - Brojni djelatnici hitne pomoći na Floridi bili su prisiljeni obustaviti svoje operacije zbog uragana Milton. Policajci i vatrogasci iz Orlanda zadnji su koji su poduzeli istu akciju i privremeno su povučeni s cesta zbog vjetra.

"Kada se brzina vjetra smanji, moći će odgovoriti na pozive za pomoć. Stanovnici bi se trebali nastaviti skloniti na mjestu", objavile su vlasti Orlanda na X-u.

6:50 - Nova snimka prikazuje veliki kran koji se srušio na zgradu na Floridi. Dužnosnici u St Petersburgu, jednom od gradova koje je najteže pogodio uragan Milton, rekli su da zasad nema podataka o žrtvama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pristižu snimke razaranja

6:16 - Čini se da je stadion Tropicana Field teško oštećen u uraganu Milton. Snimke prikazane na lokalnoj televiziji i podijeljene na društvenim mrežama pokazuju krov u komadićima. Nije odmah poznato je li unutar stadiona bilo štete, no vjeruje se da nitko nije ozlijeđen. Stadion se ne koristi kao sklonište, već ga koriste hitne službe koje su dovezene na to područje kako bi pomogle u otklanjanju posljedica oluje, prenosi NBC.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vjetrovi brzine gotovo 160 km/h udaraju po palmama u Tampi.

Satelitska snimka udara uragana na obalu Floride

5:45 - Trenutak kada je uragan Milton stigao na kopno snimio je Cooperative Institute for Research in the Atmosphere. Objavili su satelitsku snimku snažne oluje koja se kretala cijelom državom i trenutka kada je stigla do Siesta Keya.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

5:32 - "Strašni" vjetrovi nastavljaju šibati Tampom - jednim od najvećih gradova pogođenih uraganom Milton. Broj domova i tvrtki bez struje na Floridi premašio je 1,5 milijuna, prema web stranici za praćenje. Dvije osobe poginule u tornadu koji je pogodio okrug St Lucie - dok se približavao uragan Milton, prema lokalnim dužnosnicima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Glasnogovornik vatrogasnog okruga St Lucie potvrdio je smrt našem američkom partneru NBC-u i da je više drugih ljudi prevezeno u bolnice.

5:28 - Uragan će nastaviti izazivati ​​po život opasne bujične poplave, kišu i razorne vjetrove, kako u blizini tako i daleko od mjesta gdje je središte uragana došlo na obalu Floride. Milton će zadržati snagu uragana dok se kreće preko središnje Floride do četvrtka ujutro po lokalnom vremenu. Gradovi kao što su Lakeland, Kissimmee, Orlando i Cape Canaveral su mu na predviđenom putu.

Postoji "više smrtnih slučajeva" u okrugu St. Lucie, na atlantskoj obali države, nakon što je to područje pogodio tornado, izvijestio je WPTV, podružnica CNN-a. "Najmanje 19 tornada potvrđeno je na Floridi i izdano je 116 upozorenja na tornado diljem države dok je Milton dolazio do kopna kao uragan kategorije 3 u blizini okruga Sarasota", rekao je guverner Floride Ron De Santis na brifingu u srijedu navečer, prenosi CNN.

Država je osigurala generatore za skloništa, postavila rezerve goriva, a patrole na autocesti bi trebale ispratiti kamione s gorivom do benzinskih postaja kada se luke ponovno otvore, rekao je DeSantis.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ministarstvo prometa Floride također je spremno odgovoriti nakon što oluja prođe sa 156 inspektora mostova, više od 400 osoblja za saniranje šteta, više od 1000 generatora te 350 komada teške opreme i kamiona, dodao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Imamo ogromne količine opreme i osoblja za traganje i spašavanje i nadamo se da nema velike potrebe za tim, ali spremni smo na to", rekao je DeSantis, dodajući da je uz njih na terenu i najmanje 9000 pripadnika Nacionalne garde. Poručio je kako je trenutno preopasno za sigurnu evakuaciju pa se ljudi moraju skloniti i čekati na sigurnom.

Upozorenje na 'oko' tornada

5:00 - Izvršni direktor Odjela za hitne slučajeve Floride Kevin Guthrie pozvao je stanovnike da odmah potraže sklonište i zaštite se kućnim predmetima poput jastuka, teških kaputa i deka ako čuju pucanje drveća, što može dovesti do letećih krhotina.

"Možda će se pojaviti trenutak kada ćete pomisliti da je oluja prošla. Ako se oluja naglo promijeni iz apsolutno užasnog i strašnog u potpuno mirno, vjerojatno se nalazite u oku tornada. Molim vas, ostanite na mjestu i ne izlazite", rekao je Guthrie na brifingu.

Gradonačelnica Tampe Jane Castor za CNN je rekla kako je Tampa pogođena jakim vjetrovima i obilnim kišama te da će "sljedećih nekoliko sati biti teški".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izrazila je nadu da će do 2 ujutro po lokalnom vremenu uvjeti biti mnogo mirniji i omogućiti prvim hitnim službama da se sigurno vrate na teren i odgovore na hitne slučajeve.

Vjetrovi u Miltonu oslabili su nakon što je njegovo središte večeras stiglo na obalu. Sada je uragan 2. kategorije, prema Nacionalnom centru za uragane, prenosi CNN.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Milton je peti uragan koji je ove godine stigao do kopna SAD-a, što je više nego od 2021. do 2023. zajedno. Prije njega bili su Beryl i Debby kategorije 1, Francine kategorije 2 i Helene kategorije 4.