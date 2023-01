Neki Ukrajinci se u posljednje vrijeme dobro zabavljaju na francuskom skijalištu Courchevelu. Na Telegramu i Twitteru osvanule su fotografije i videosnimke mladih Ukrajinaca koji piju alkohol iz kristalnih čaša i boca, pjevaju, vitlaju ukrajinskom zastavom i pritom se dobro zabavljaju.

Izgleda kao da su zaboravili da njihovi sugrađani vode najteže bitke protiv Vladimira Putina i njegove ruske vojske na ukrajinskom teritoriju.

20 tisuća eura za organizaciju hrane i pića na otvorenom

Strani mediji pišu da odmor u tom skijalištu, koje je jedno od najskupljih odmarališta, poprilično košta. Tako bi organizacija hrane i pića na otvorenom uz glazbu i vitlanje zastavom tamo koštala 20 tisuća eura.

"Danas oko tri sata poslijepodne u jednom luksuznom restoranu u Courchevelu cijeli su jedan veliki stol zaokupirali ljudi koji govore ukrajinski. Naručili su šest kristalnih boca luksuznog šampanjca, a imali su i ukrajinsku zastavu te se orila pjesma u kojoj su pozivali na smrt. I jučer su slične snimke bile objavljene, ali mislio sam da je to montaža. Ali nije. Danas sam se uvjerio u to. Šokiran sam. Ne znam kakvi su to Ukrajinci, možda će netko prepoznati njih ili njihovu djecu u raskošnim bundama. Mnogi od njih su vojno sposobni pa mi se čini da će oni i ukrajinske vlasti imati o čemu razgovarati", piše jedan izvor koji se zatekao na mjestu događaja.