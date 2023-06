Na videu snimljenom u Batajnici pored Beograda vidi se kako muškarac drži dječaka (14) za vrat i vuče ga do napuštene kuće iz koje odjekuju njegovi krici. Vršnjaka su spasili prijatelji koji su sve snimili mobitelom, a pokazalo se da je nasilnik bio aktivist SNS-a, koji je i ranije činio slične incidente, piše Nova.rs.

Uznemirujuća snimka osvanula je na društvenim mrežama, a nastala je 11. lipnja u Batajnici.

Dječakova rodbina šokirana cijelim događajem

Na njemu se vidi kako stariji muškarac lijevom rukom hvata dječaka za vrat i odvlači ga u napuštenu kuću. Ostala djeca u šoku sve snimaju mobitelima, a iz kuće se čuju vriska i udarci čovjeka. Na drugom videu vidi se kako muškarac, koji i dalje drži i davi dječaka, stoji ispred kuće i nastavlja vikati.

Cijeli slučaj prijavljen je policiji, a dječakova rodbina, žrtva nasilja, šokirana je cijelim događajem.

"Dječak je s prijateljima bio na rođendanu, a nakon toga su otišli na teren. Dobio je petardu na proslavi i bacio je u napuštenu kuću jer je u praznom prostoru detonacija jača. Tada se pojavio taj stariji muškarac i pitao tko je bacio petardu?", rekao je vidno potreseni rođak.

'Odvukao ga je do kuće i vikao da je to njegovo'

Dječak je odmah rekao da je to on napravio i nije šutio niti se skrivao, a onda je taj muškarac pobjesnio. Prišao je dječaku, uhvatio ga lijevom rukom oko vrata i počeo ga daviti.

"Lijevom rukom ga je uhvatio oko vrata, a desnom ga je uz pomoć spustio gotovo na zemlju. Potom ga je odvukao do kuće vičući da je to njegova kuća, što nije istina. Djeca su bila šokirana. Čovjeku koji je podivljao nitko se nije smio približiti. Možda je dječaka spasilo to što je bilo još prijatelja i što su snimali, tko zna kako bi sve završilo. Ponašanje tog muškarca nije bilo normalno, a dječak je i da je nešto napravio trebao pozvati oca, policiju, bilo koga, a ne daviti i maltretirati dijete. Kada ga je uveo u kuću, tresnuo ga je o zid, a dječak je udario glavom. Nakon toga je povratio", objasnio je bratić.

Samohrani otac napadnutog dječaka, koji ima još jednog, mlađeg sina, za incident je doznao tek nakon dva dana. Njegov stariji sin bio je previše uplašen da bi išta rekao, ali je vidio video kod drugog čovjeka. Iako mu je rečeno da muškarac koji je počinio napad poznaje neke inspektore u policiji i da sve treba zaboraviti, a da će se nasilnik ispričati za ono što je učinio djetetu, dječakov otac nije pristao na to.

"Istog dana dječak je s ocem otišao u policijsku stanicu u Batajnici, gdje ih je ispitao policijski službenik. Naložio im je da izvade povrednu listu i sutradan dođu u policijsku stanicu Zemun. Dječak i njegov otac ispričali su što se dogodilo, a policija je vidjela snimku. Dječak je imao tragove na vratu koji su kasnije nestali, povraćao je. Kasnije je rekao da se gušio", objasnio je njegov rođak.