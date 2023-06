Nakon nekoliko sunčanih dana, Sloveniju je ponovno pogodilo snažno olujno nevrijeme praćeno tučom. U regiji Gorenjska, tuča veličine oraha padala je i zahvatila područja kao što su Bled, Kranjska Gora i okolica Kranja.

Tuča je prouzrokovala štetu na poljoprivrednim površinama u području Duplje, koje se nalazi između Naklea i Tržiča, piše slovenski portal Neurje.si.

U ranim popodnevnim satima kiša je privremeno prestala u mnogim mjestima, no to je trajalo kratko. Nakon 15 sati, na brdskim područjima uz granicu s Austrijom ponovno se formiralo kišno i olujno nevrijeme koje će se proširiti na veći dio zemlje do večeri.

Ne postoji šator koji nije stradao

Kako piše 24ur, u pojedinim dijelovima Slovenije moglo bi pasti i više od 50 litara kiše po četvornom metru, što bi moglo uzrokovati bujične poplave.

Snažno nevrijeme s jakim vjetrom zahvatilo je poslijepodne i gorenjski kamp Šobec. Voditelj recepcije kampa rekao je da šteta bila velika i da gotovo da ne postoji šator koji nije stradao, piše N1.

Fronta se približava Hrvatskoj

Olujna fronta približava se i Hrvatskoj, a prvo će zahvatiti sjever zemlje, istok i središnju Hrvatsku. Nevrijeme bi se zatim moglo preseliti prema sjevernom i srednjem Jadranu i na jug zemlje.

Za utorak, DHMZ je izdao žuto upozorenje za određene dijelove zemlje, što ukazuje na potencijalno opasno vrijeme. Ovo žuto upozorenje odnosi se na područja karlovačke, gospićke i riječke regije, gdje se očekuju lokalno intenzivni pljuskovi praćeni grmljavinom.

"Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", poručuju iz DHMZ-a.