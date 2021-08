Marko Sladoje (26) iz Kalinovika u Republici Srpskoj hicem iz vojničke puške M48 slučajno je usmrtio prijatelja Nemanju Koprivicu (30), kojeg je metak pogodio u glavu i na licu mjesta je ostao mrtav, pišu Nezavisne novine.

Tragedija se dogodila sinoć oko 23.20 sati kada su Marko i Nemanja bili na izletu s još tri prijatelja. Navodno je Sladoje uzeo pušku kako bi je isprobao te je metak želio ispaliti u zrak.

"Uzeo je pušku i repetirao je, te je pokušao pucati u zrak. Puška nije opalila prvi put jer je zakazala ili on nije dobro repetirao. Međutim, kada je pokušao spustiti oružje došlo je do ispaljenja hica, koji je njegovog prijatelja Koprivicu pogodio u glavu i on je na mjestu ostao mrtav", rekli su izvori bliski istrazi.

Prijatelji su ostali u šoku i odmah su krenuli tražiti pomoć. "Sladoje je ostao s njim i doslovno ga je držao u rukama stalno dok nisu stigli policija i Hitna. Svi oni su mislili da će moći da spasiti prijatelja, ali nije mu bilo spasa", kažu izvori bliski istrazi.