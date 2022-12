Isusovac iz Slovenije Marko Ivan Rupnik, svećenik blizak papi Franji, navodno je dvije časne sestre pokušao nagovoriti na seks utroje te to usporedio sa Svetim Trojstvom, javlja The Times.

O slovenskom svećeniku su ranije ovog mjeseca izvijestili i talijanski mediji koji su navodili da je tijekom 90-ih godina zlostavljao časne sestre u Sloveniji. Jedna od časnih sestara je ispričala za talijanske novine da joj je Rupnik oduzeo nevinost i natjerao da šuti o tome. Dodala je i kako je iskorištavao njezinu krhkost i nevinost te da je pitao nju i drugu časnu za seks utroje i objasnio da će tako "replicirati trostrani odnos Boga, Isusa i Duha Svetoga".

'Koristio je sva sredstva, čak i ispovjednu tajnu'

"Postao je sve agresivniji: Sjećam se vrlo nasilne epizode masturbacije koju nisam mogla zaustaviti tijekom koje sam izgubila nevinost, nakon čega su slijedili prisilni zahtjevi za oralnim seksom. Dinamika je uvijek bila ista: ako sam sumnjala u njega ili ga odbila, Rupnik me diskreditirao pred zajednicom govoreći da ne rastem duhovno, nije imao granica, koristio se svim sredstvima da postigne svoj cilj, uključujući i ispovjednu tajnu. Tu je počeo moj psihički slom. Samo nasilje se nije događalo samo u Sloveniji. Nije se susprezao ni u svojoj sobi u centru Aletti u Rimu. Ovdje je pater Marko tražio za seks u troje s još jednom sestrom zajednice, jer po njemu spolnost treba biti oslobođena posjedovanja, po uzoru na Trojstvo, gdje, kako je rekao, "treća osoba povezuje odnos dvoje"., među ostalim je rekla časna koja kaže da je Rupnik zlostavljao skoro 20 časnih sestara, no da je usprkos svemu tome naišla na ignoriranje. "Ni nadbiskup Šuštar mi nije želio pomoći", opisuje, prenosi Žurnal24.

Nakon što je objavljen intervju, isusovački red pozvao je sve žrtve da istupe i obećao da će ih saslušati "s razumijevanjem i empatijom".

Istraživali ga, ali je nastupila zastara

Isusovac iz Njemačke Hans Zoller, jedan od stručnjaka Katoličke Crkve za prevenciju seksualnog zlostavljanja, oglasio se o slučaju i rekao kako se tim slučajem "loše upravljalo" od 90-ih godina te da na puno pitanja još nema odgovora.

Vratili ga u red nakon što se pokajao

Isusovački vjerski red priznao je da je Vatikan istraživao Rupnika, ali da je presudio kako je nastupila zastara. Međutim, isusovci su naveli da je svećenik ekskomuniciran još u svibnju 2020. godine, nakon što je ispovjedio ženu s kojom je bio u vezi. Vatikan je ekskomunikaciju ukinuo kada se Rupnik pokajao, ali su mu isusovci zabranili ispovijedanja i vođenja duhovnih vježbi.

"Strašno me boli jer se potvrđuje moje uvjerenje da je otac Marko cijelo to vrijeme zlostavljao žene koje je susretao. Trebalo ga je zaustaviti prije 30 godina. Užasava me što Rupnik još uvijek ne prihvaća odgovornost za posljedice koje su njegova djela imale na moj život i živote mnogih drugih sestara koje će tek progovoriti", ističe časna.