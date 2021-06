Slovenska vlada jučer je proglasila kraj epidemije koronavirusa, a cijelom je zemljom zbog toga zavladala euforija i sreća. Slovenci su , naime, imali puno restriktivnije mjere od nas, koje neko vrijeme i nisu baš davale rezultata.

Ipak, epidemija se kod njih smirila, pa su jučer zabilježili samo 24 nova slučaja zaraze koronavirusom. Kamere RTL-a posjetile su glavni grad Ljubljanu, a čijim je ulicama u utorak bilo puno življe nego inače.

"Super je. Život je procvjetao. Sve se otvara. Kina, trgovine su otvorene, koncerti počinju, menze rade svaki petak", kazao je Petar iz Ljubljane.

"Čula sam sad i da ne trebaju više bit 4 osobe za stolom što je super. Mislim, konačno nas može biti više, tipa 5 i otić skupa sjesti i popit nešto. Meni je super", kaže Aldina iz Ljubljane.

Mirko iz Ljubljane smatra da se život vraća u normalu. "Sad je mnogo življe tako da svi smo na ulicama, vidite da već nitko maske ne nosi tako da život se vraća u normalu", rekao je.

Upozorenje koordinatora za cijepljenje

Iako se u Sloveniji "lakše diše", nacionalni koordinator za cijepljenje Jelko Kacin kaže da će se s virusom morati živjeti još nekoliko godina.

"Pa promijenilo se prije svega to da više nema te velike psihoze, znači ipak smo uspjeli. Nije to vreme da bi jednostavno otišli na godišnji i zaboravili na te probleme. Mi ćemo sa virusom morati živjeti još nekoliko godina. Koliko će tu doći do promjena, mutacija, to je sve stvar bliske budućnosti", rekao je u razgovoru za RTL pa nadodao: "Neću reći da smo oduševljeni nego nam je onako malo laknulo sada mada moramo još raditi na većem obimu procjepljenosti".

U Sloveniji je sada skoro 50 posto cijepljenih, a preko 200.000 ljudi je preboljelo koronavirus. "Ako to sve zbrojite mi smo na 70 posto", smatra Jelko Kacin.

bez obzira na povoljnu epidemiološku situaciju, još neko vrijeme u susjednoj zemlji morat će se nositi maske, paziti na održavanje razmaka i koristiti dezinficijensi, a u zatvorene barove ili na koncerte i sportska događanja i dalje neće smjeti ako se nisu testirali, preboljeli koronu ili se cijepili.