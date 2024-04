U noći na utorak u Sloveniji, osobito u mjestima iznad oko 500 metara, padat će snijeg. Ponegdje u nizinama ponovno su se mogle vidjeti snježne pahulje. Agencija za zaštitu okoliša izdala je narančasto upozorenje za danas i sutra za cijelu zemlju. Tijekom noći padaline će pojačati.

Vrijeme će u Sloveniji oblikovati manja ciklona, koja se formira na rubu polarne zračne mase iznad sjevernog Sredozemlja. Donijet će oblake, padaline. Na Primorskoj će puhati jaka oluja, koja će na istaknutim mjestima prelaziti 100 kilometara na sat. Navedena ciklona ćepočeti utjecati na vrijeme u kasnim popodnevnim satima kada će se na zapadu početi pojavljivati padaline. Padaline će tijekom noći pojačati i postepeno se širiti diljem zemlje.

U višim alpskim dolinama bit će dovoljno hladno da će u početku padati snijeg, ali uz pojačavanje padalina, kapi kiše će se na mnogim mjestima pretvoriti u snijeg. Granica snježnih padalina ponegdje će pasti sve do nizina. U najnižim dijelovima dolina i kotlina ne očekujemo snježne pokrivače, ali će noću biti malo viši, a sutra ujutro će uvjeti biti potpuno zimski na mnogim mjestima", stoji u priopćenju", piše Meteoinfo Slovenija. Tanak snježni prekrivač može prekriti i neke nizine. Snijeg će se mjestimice zadržavati na kolnicima.

Ponegdje u Koruškoj i Savinjskoj može pasti i nekoliko centimetara snijega. U višim predjelima, iznad oko 700 metara nadmorske visine (alpske doline, Bloke, Loški Potok, Solčavsko…) može pasti od 10 do 20 centimetara snijega, pa i više.

Arso Meteo izdao je upozorenje za padaline. U noći na utorak na Primorskoj će udari bure na izloženim mjestima prelaziti brzinu od 100 km/h, upozorili su.

Foto: Arso Meteo Foto: Arso Meteo

Prema prognozi DHMZ-a sutra će u Hrvatskoj biti promjenljivo, na zapadu unutrašnjosti pretežno oblačno. Povremeno kiša i lokalno jači pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i susnježica i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača. Na istoku i južnom Jadranu sunčanije, a kiša i pljuskovi većinom prema kraju dana. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, a na istoku jugoistočni, navečer u okretanju na zapadni. Na sjevernom Jadranu umjerena do jaka bura, a u Dalmaciji jugo, poslijepodne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura većinom od 1 do 6, na Jadranu između 7 i 12 °C. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 9 do 14, u gorju niža, a u Dalmaciji i Slavoniji od 15 do 20 °C.

"Za gospićku regiju izdan je žuti meteoalarm. " Stvaranje novog snježnog pokrivača. Visina novog snijega > 10 cm. Budite na oprezu zbog rasprostranjenog padanja snijega i/ili leda na cestama i pločnicima. Moguć je lokalizirani prekid aktivnosti na otvorenom. Pripazite pri hodanju, bicikliranju ili vožnji na skliskim površinama", stoji u upozorenju.

Većina Hrvatske je pod žutim upozorenjem zbog jakog i olujnog vjetra i jakih pljuskova s grmljavinom.