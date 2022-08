Slovenija je usvojila dva paketa pomoći gospodarstvu: jedan je namijenjen najugroženjih građanima, a drugi tvrtkama. Prema odluci, socijalno ugrožene i osobe s invaliditetom primat će energetski dodatak u iznosu od 200 eura, a u slučaju višečlane obitelji novčana pomoć dat će se i socijalno ugroženim kućanstvima, javljaju 24ur.

Tako će, primjerice, u dvočlanom kućastvu oba člana imati pravo na pomoć od 314 eura, a ako imaju dijete, dobit će dodatnih 118 eura pomoći ili polovicu tog iznosa ako je dijete uključeno u zajedničku skrb i odgoj. Jednako tako, ako su dva člana kućanstva socijalno ugrožena i oba nezaposlena, dobit će 314 eura pomoći, koja će biti dodatno uvećana u slučaju da kućanstvo uključuje i djecu.

Kako objašnjava slovenski ministar rada, Luka Mesec, socijalno ugrožena kućanstva su ona u kojima žive korisnici novčane socijalne pomoć i naknade, a takvih je u Sloveniji 63 tisuće. Pojasnio je da će pravo na naknadu od 200 eura imati samci. Jednokratni iznos bit će isplaćen na isti način kao i socijalna pomoć, a primatelji će ga moći koristiti kako žele.

Poziv svima koji imaju pravo na socijalnu pomoć, ali je ne primaju

Povrh toga, slovenska će vlada pomoći i 7400 osoba koje primaju invalidninu. "Svatko će dobiti 200 eura. Ako osoba s invaliditetom živi u socijalno ugroženom kućanstvu, dobit će naknadu koja joj pripada kao članu socijalno ugroženog kućanstva, a ujedno i invalidninu od 200 eura", pojasnio je ministar te najavio da će od studenog do ožujka iduće godine u sustav socijalne zaštite biti pozvani svi oni koji imaju pravo primati socijalnu pomoć, ali je ne primaju. Uglavnom su to osobe koje žive same i stariji od 65 godina, koji niti ne znaju da imaju pravo na novčanu socijalnu pomoć ili socijalnu pomoć.

Procijenjena ukupna vrijednost isplata bit će 41 milijuna eura pomoći.