Britanska meteoloroška služba je upozorila da bi ljudski životi mogli biti u opasnosti jer će početkom idućeg tjedna vjerojatno doći do rekordno visokih temperatura, piše u subotu njemačka agencija dpa. Meteorolozi su rekli da, s obzirom na toplinski val koji će biti na vrhuncu u utorak, postoji 80-postotna vjerojatnost da će temperatura biti viša od 38.7 Celzijevih stupnjeva, što je najviša temperatura zabilježena u Velikoj Britaniji 2019. godine

Temperature će rasti na kraju ovog tjedna, a meteorološka služba je izdala upozorenje o toplinskom valu koji će pogoditi većinu Engleske i Walesa od nedjelje do utorka. Postoji i 50-postotna vjerojatnost da će temperature doseći 40 Celzijevih stupnjeva negdje u Velikoj Britaniji, vjerojatno uzduž koridora A1, autoceste koja povezuje London s Edinburghom, a meteorološka je služba po prvi put izdala takozvano crveno upozorenje za ekstremne vrućine.

Britanska služba za zdravstvenu zaštitu je povećala razinu opasnosti od vrućine s tri na četiri. Do razine četiri dolazi "kada je toplinski val toliko jak i/ili dugotrajan da se njegovi učinci proširuju izvan sustava zdravstvene i socijalne skrbi... Na toj razini, bolesti i smrt mogu zadesiti i zdrave osobe u dobroj formi, a ne samo rizične skupine", objasnila je služba.

'Ljudski životi su u opasnosti'

Crveno upozorenje meteorološke službe od ponedjeljka do utorka odnosi se na područje od Londona do Manchestera i do doline York na sjeveroistoku Engleske. "Ako ljudi imaju ranjive članove obitelji ili susjede, sada je pravo vrijeme da se pobrinu da poduzmu adekvatne mjere kako bi se mogli nositi s vrućinom jer ako je prognoza takva kakva mislimo u područjima crvene opasnosti, ljudski životi su u opasnosti. Ovo je veoma ozbiljna situacija", rekao je glasnogovornik službe Grahame Madge.

Željezničke tvrtke su savjetovale putnicima da izbjegavaju putovati u ponedjeljak i utorak osim ako je njihovo putovanje "apsolutno potrebno", a vozačima automobila je preporučeno da ne putuju tijekom najtoplijih dijelova dana, osobito ako imaju starije automobile.