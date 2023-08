Pojavljuju se nove snimke tučnjave, pregledavaju mobiteli, što su pretraživali, gdje su se kretali i na koji način udruživali. "Prema mojim saznanjima dokazi se provjeravaju. Svi dokazi. DNK, otisci prstiju, sve. Pokušat će sve ubrzati", rekao je Athanasios Kaimenakis, odvjetnik.

Kako javlja grški Ertnews, na temelju analize GPS podataka i drugih informacija s mobitela uhićenih Hrvata pokušavaju identificirati osobe s kojima su privedeni Hrvati bili u kontaktu tijekom boravka u Grčkoj. Neki od tih kontakata mogli bi imati ključnu ulogu u neredima, navodi taj grčki portal, dodajući da su u skoroj budućnosti moguća nova uhićenja, ovaj put grčkih državljana, prenosi Index.

Istražitelji pokušavaju identificirati napadača

Također, provodi se analiza DNK uzoraka svih privedenih kako bi se eventualno pronašao trag koji bi upućivao na počinitelja ubojstva. Policija također pretražuje videomaterijale, fotografije i druge informacije kako bi pronašla dokaze koji bi pomogli u istrazi. Jedna od teorija je da je napad izveden na mjestu koje nije pokriveno kamerama. Istražitelji pokušavaju pronaći tragove koji bi mogli dovesti do počinitelja, poput specifičnih tetovaža koje bi ga mogle identificirati. Prema nekim informacijama, vjeruje se da su već prikupljeni neki podaci koji bi mogli pomoći u identifikaciji počinitelja ubojstva navijača AEK-a, navodi grčki portal.

Predsjednik Sindikata zaposlenika policije George Kalliakmanis istaknuo je danas da se mobiteli koji su oduzeti uhićenim mladićima već istražuju i da će oni odigrati važnu ulogu. Dodao je da su u policiji napravljene greške. "Dogodile su se tragične greške. ELAS je učinkovita organizacija, ali greške su napravile pojedine osobe", dodao je. Što se tiče tijeka istrage, predsjednik Sindikata policijskih službenika naglasio je da se tragovi telefona već istražuju i da će upravo oni odigrati važnu ulogu.

Tek će na kraju saznati za što su optuženi

Istraga je ključna i da se uhićeni i pritvoreni Hrvati doznaju što im se točno stavlja na teret, obzirom da su za sada, pojednostavljeno rečeno, svi optuženi za sve, što je presedan u grčkom pravosuđu.

Za što će ponaosob pritvoreni Hrvati biti optuženi odlučit će Justice Council - tročlano vijeće sudaca koje se sastaje 10 dana nakon što nalaz istrage bude gotov. U tom periodu, odvjetnici Hrvata moraju odgovoriti na optužbe koje im se stavljaju na teret. Vijeće će, potom, donijeti odluku - ostaju li predložene inkriminacije ili ne, te tko ide na suđenje.

Zašto Hrvati moraju ostati u pritvoru?

Do tada moraju ostati u pritvori, kako tvrdu tamošnje pravosuđe, iz niza razloga.

“Postoje rizici od ponavljanja kaznenog djela i mogućnost napuštanja zemlje”, objašnjenje je grčkih pravosudnih tijela za zadržavanje uhićenih navijača, odnosno, njihovo razmještanje u zatvore diljem Grčke, prenosi Newsit.

Također, navodi se i da je razlog za privremeno zadržavanje “ozbiljnost djela, nasilje tijekom njihovog izvršenja, okolnosti povećane opasnosti za život ili tjelesni integritet, ozbiljno narušavanje javnog reda i mira, udruživanje u zločinačku organizaciju i jasna motivacija dolaska u zemlju sa svrhom počinjenja kaznenog djela”. Grčki mediji tvrdili su i da će tijekom današnjeg dana biti gotova DNK analiza uhićenih, koja bi potvrdila da su nevini, odnosno, ponudila bi odgovor na to tko je ubojica, no to se još nije dogodilo.