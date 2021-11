Božica Albrecht pomno prati situaciju u Južnoafričkoj Republici budući da u Johannesburgu žive njezina djeca, kći i sin s obiteljima. Ova 65-godišnja frizerka 1989. godine je sa suprugom i djecom otišla živjeti i raditi u JAR, a dva desetljeća kasnije, 2009., su se vratili u Đakovo, suprugovo rodno mjesto. Djeca su se na kraju ipak odlučila vratiti u Johannesburg, zbog čega Božica pomno prati razvoj situacije s koronavirusom u toj zemlji, posebice nakon pojave nove varijane koronavirusa, omikrona.

Za Glas Slavonije ispričala je kako izgleda borba s koronavirusom u tom dijelu svijeta. Kazala je da je "njima u JAR-u stalna pojava novih sojeva i mutacija virusa nešto već normalno". "Kći kaže kako im je ondje rečeno da omikron nije tako opasan i nije toliko zarazan", rekla je Božica.

Na snazi 'level 1'

"Moji su se cijepili; ondje je sada, kažu mi, treći val pandemije, a kod nas je četvrti. U nedjelju navečer sam se čula s kćeri i kaže mi kako su epidemiološka situacija i mjere sada ondje 'level 1'. I ondje se cijepe, a oboljeli od korone idu u državne ili privatne bolnice. Kći kaže kako još uvijek ne znaju hoće li sve zatvarati za Božić i Novu godinu, no sada se već zna da će vlasti idućih dana zatvoriti trgovine s pićem za blagdane jer ondje se dosta pije", rekla je.

"Moji mi znaju reći kako mi ovdje prije doznamo o vijestima o koroni i novim sojevima virusa kod njih nego oni u JAR-u. I ondje su na snazi mjere poput obveze nošenja maske, poštovanja razmaka, no slabo se drži do toga, a trenutačno radi sve", opisala je situaciju u JAR-u.

Govoreći o cijepljenju, Božica je kazala da je cijepljenje i u JAR-u besplatno, što je dobro s obzirom na činjenicu da se u "JAR-u sve plaća". Dodala je kako ljudi imaju pogrešnu percepciju o toj zemlji.

Covid potvrde i lockdown, ali nemaju stožer

"Ljudi ovdje pogrešno misle da ondje, zato što je to zemlja u Africi, kao u nekim drugim državama tog kontinenta, vlada veliko siromaštvo i da štošta nema, pa tako ni u borbi protiv pandemije. No, to nije točno - također djeluje uređeni zdravstveni sustav, ima ondje reda, u mnogočemu je to 'veći Zapad od Zapada', pravi kapitalizam, nema ništa besplatno. Ako radiš - dobro ti je", rekla je Albrecht, dodajući i da Južnoafrikanci dobro znaju što je lockdown, online nastava, kao i druge mjere.

Rekla je da su za vrijeme prvog vala pandemije u JAR-u na snazi bile jako stroge mjere te je na snazi bio "totalni lockdown", mnogo stroži od našeg (hrvatskog). "Sin i kći s obiteljima žive u istoj ulici; jednu večer sin je dvije kćeri doveo k teti, navečer, da nitko ne vidi, no netko je to iz susjedstva ipak vidio i prijavio. Nadležne službe odmah su intervenirale i sin je morao ići po djecu i vratiti ih kući. U to vrijeme nisu se smjeli ni posjećivati, bila su zabranjena i druženja, policija je patrolirala po ulicama. No nemaju stožer", rekla je Božica.

'Podgrijani' stari problemi

Nadalje je opisala da su pandemija i mjere suzbijanja širenja zaraze dodatno podgrijale problem JAR-a: visoku stopu kriminala i kaznenih djela (provale, krađe, pljačke, napadi na ljude u vlastitim domovima), zbog čega nije neuobičajeno da brojni ljudi svoje domove, pa čak i kvartove, opremaju sustavima zaštite.

"Mi smo imali struju oko kuće, morate imati dobar ‘security‘, jednostavno budeš stalno oprezan. U lockdownu su svi manje ili više ‘poludjeli‘, a kriminalci koriste tu gužvu pa su napadali trgovine, razbijali izloge, lomili. I u tom lockdownu sve su trgovine pića bila zatvorene, što je stvaralo dodatnu nervozu jer, rekla sam već, ondje se dosta pije.

Što se tiče državnih covid potpora gospodarstvu, kakve su kod nas isplaćivane, u JAR-u ih je, kaže kćerka, bilo samo na samom početku i bile su jako male. Moram priznati, meni su naše ovdje sasvim dobro došle", rekla je Božica o životu u pandemiji u JAR-u.

Antivakseri i u JAR-u

Kao i u Hrvatskoj, obrazovanje u JAR-u se za vrijeme pandemije odvijalo online. "Kada zbog korone zatvore škole, bude online nastava. Kći je unuku, svoju kćer, potpuno prebacila na online školu jer je tako svima lakše. Obje su imale covid- unuka je dobro prošla, a kći je bolovala deset dana, bilo joj je teško, no nije završila u bolnici, gdje također oboljelima od koronavirusa daju kisik, stavljaju ih na respiratore", kazala je Božica.

Na kraju je kazala da je i u JAR-u potreba covid potvrda koja je dokaz o cijepljenju. "I sama sam se cijepila, u našoj obitelji nitko nema problem s tim. Djeca mi kažu kako antivakserski pokret i prosvjedi postoje i ondje”, rekla je.

Božičina još jedna kći sa suprugom i dva sina u Nizozemskoj, gdje je već potvrđen omikron. "Svi su se cijepili. Ondje su strože mjere nego kod nas, a sada će, kaže kći, biti još strože", zaključila je Božica Albrecht za Glas Slavonije.