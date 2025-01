Skijaš zaražen virusnom bolesti izazvao zabrinutost na austrijskom skijalištu

"Dana 27. prosinca 2024., nesvjesno zaražena osoba koja je u međuvremenu bolovala od ospica bila je u 'Sonnenalmu' na Zwieselalmu", stoji u službenoj obavijesti, prenosi Fenix. Zbog visoke zaraznosti ove bolesti moguće je da su se virusom ospica zarazili i drugi ljudi. Razdoblje inkubacije za ospice je do 21 dan.

Preporučuje se da osobe koje su bile na austrijskom skijalištu, a nisu cijepljene protiv ospica, zaušnjaka i rubeole ili su preboljele ospice, prate svoje stanje.

Koliko traje inkubacija?

Vrijeme od infekcije do pojave bolesti traje 8 do 21 dan. Svi koji do 16. siječnja pokažu simptome poput visoke temperature, suhog kašlja, curenja nosa, konjunktivitisa ili upale nazofarinksa, trebaju izbjegavati kontakt s drugim osobama i hitno se javiti liječniku s informacijama o mogućoj zarazi ospicama.

Ospice mogu imati ozbiljne pa čak i smrtonosne posljedice kod djece, ali i odraslih. U otprilike 2 od 1000 slučajeva dolazi do upale mozga, koja je smrtonosna u jednom od 5 slučajeva i dovodi do trajnog oštećenja živčanog sustava u otprilike trećini svih slučajeva.

U Njemačkoj je 2023. godine prijavljeno 79 slučajeva ospica, a prošle godine čak 475.

