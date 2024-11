Sjevernokorejski vojnici koji su se pridružili ratnoj fronti u Ukrajini u ime Rusije po prvi put imaju neometan pristup internetu - i koriste ga za gledanje hrpe pornografije, prema izvješću koje je objavljeno, doznaje The New York Times.

Ratnici iz pustinjačkog kraljevstva u ponedjeljak su se prvi put uključili u bitku u Ukrajini, ali navodno su se počeli boriti s različitim demonima kao što je pornografija prije nego što su kročili na bilo koje polje, navodi se u izvješću.

Pentagon procjenjuje da je do 10.000 sjevernokorejskih vojnika raspoređeno u Rusiji zadnjih tjedana. Sjevernokorejski vojnici i civili koji žive u Sjevernoj Koreji imaju strogo ograničen ili nikakav pristup internetu, ali trupe koje su raspoređene u Rusiji sada imaju neometan pristup internetu i koriste taj privilegij za gledanje pornografije, tvrdi neimenovani izvor za Financial Times

"Pouzdani izvor mi kaže da sjevernokorejski vojnici koji su raspoređeni u Rusiji nikada nisu imali neometani pristup internetu. Kada je pornografija na internetu u pitanju, nezasitni su", napisao je Gideon Rachman iz Financial Timesa u objavi na X u utorak.

Nije objasnio odakle njegovom izvoru ti podatci.

"Koliko god to zabavno zvučalo, ne mogu potvrditi informacije o internetskim navikama sjevernokorejskih vojnika ili virtualnim ‘izvannastavnim aktivnostima‘ u Rusiji. Usredotočeni smo na ozbiljnije aspekte uključenosti Sjeverne Koreje, ako ih ima, u ruskim vojnim operacijama. Što se tiče pristupa internetu, to je pitanje najbolje uputiti Moskvi. Upravo sada, naša pozornost ostaje na podršci Ukrajini i rješavanju značajnijih regionalnih sigurnosnih problema", rekao je glasnogovornik američkog ministarstva obrane potpukovnik Charlie Dietz za portal Task and Purpose.

Prije dva dana, ukrajinski ministar obrane Rustem Umerov potvrdio je u intervjuu za južnokorejsku TV mrežu KBS da su ukrajinske snage prvi put imale kontakt sa sjevernokorejskim vojnicima na ratištu.

No, pojasnio je da se ne radi o operacijama velikih razmjera, već o nizu manjih okršaja, ne precizirajući gdje su se borbe odvijale.

