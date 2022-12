Sjeverna Koreja zapovjedila je u utorak svojim postrojbama ispaljivanje više topničkih projektila u more kao odgovor na vježbe Južne Koreje duž granice, izvijestila je novinska agencija KCNA.

To je uslijedilo dan nakon što je Sjeverna Koreja izjavila da je ispalila više od 130 projektila u more od kojih su neki pali u tampon zonu između dviju Koreja. Seul drži da je to kršenje međukorejskog sporazuma o smanjenju napetosti iz 2018.

Pripreme za prvo nuklearno testiranje od 2017.

Južnokorejske i američke postrojbe provode vojne vježbe blizu granice od ponedjeljka, tvrdeći kako su potrebne radi odvraćanja Sjeverne Koreje koja testira rekordan broj projektila ove godine i nastavlja pripreme za nuklearno testiranje po prvi puta nakon 2017.

Pjongjang je kratko kritizirao zajedničke vježbe kao provokativne i dokaz neprijateljske politike Seula i Washingtona.