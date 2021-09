Sjeverna Koreja u srijedu je ispalila dva balistička projektila s kopna u more prema Japanu. Odmah je to privuklo pažnju svjetske javnosti koja se pita ima li režim Kima Jong-una možda balističke projektile spremne nositi nuklearne bojeve glave.

Odgovor je brzo stigao iz državne novinske agencije KCNA, koja tvrdi da se radilo o testu novog "željezničkog raketnog sustava" osmišljenog za sprječavanje protuudara na sve snage koje zaprijete državi, prenosi Reuters.

Pojavile su se i fotografije na kojima je vidljivo lansiranje projektila s vlaka. Rakete su preletjele 800 kilometara prije nego što su pogodile cilj na pučini kod istočne obale Sjeverne Koreje.

Utrka u naoružanju

Ovaj test željezničkog naoružanja dogodio se u znakovito vrijeme; nekoliko dana nakon testiranja krstareće rakete s nuklearnim potencijalom te istog dana kada je Južna Koreja s podmornice ispalila balističku raketu, čime je postala prva nenuklearna vojna sila kojoj je to uspjelo.

Iako su obje Koreje u evidentnoj utrci u naoružanju, sjevernokorejski testovi su izazvali zabrinutost i osude međunarodne zajednice. Reagirale su i Sjedinjene Američke Države poručivši da se tom prijetnjom susjedima krši rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a. Osim toga, krše se i već zaustavljeni pregovori o uništenju nuklearnog i balističkog naoružanja u zamjenu za blaže ekonomske sankcije.

"Raketni sustav koji se nalazi na željeznici služi kao učinkovito sredstvo za protunapad koje je sposobno nanijeti snažan istodobni udarac snagama koje predstavljaju prijetnju", rekao je Pak Jong Chon, sjevernokorejski maršal i član Politbiroa vladajuće Radničke partije Koreje, koja je nadzirala testiranje.

Jeftina i pouzdana opcija

Analitičari upozoravaju da takav željeznički sustav naoružanja ima smisla, iako je ograničen malom i nepouzdanom mrežom pruga u Sjevernoj Koreji. "Željezničke mobilne rakete relativno su jeftina i pouzdana opcija za zemlje koje žele poboljšati svoje nuklearne snage. Rusija je to učinila. SAD je to razmatrao. To ima puno smisla za Sjevernu Koreju", pojasnio je Adam Mount, viši suradnik u Federaciji američkih znanstvenika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Maršal Pak je, pak, poručio da postoje planovi da se lani formirana željeznička raketna pukovnija poveća na razinu brigade i da se provede "obuka za stjecanje operativnog iskustva za stvarni rat".

"Željeznički sustav prikazan u srijedu mogao bi postaviti temelje za razvoj takvog sustava koji bi mogao lansirati veću interkontinentalnu balističku raketu s nuklearnim naoružanjem (ICBM), smatra Ankit Panda, viši suradnik u američkoj Zakladi za međunarodni mir Carnegie te dodaje da su neki od sjevernokorejskih raketnih sustava samo "demonstracija tehonologije" koja nije u potpunosti raspoređena.