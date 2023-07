Cijela Francuska sa strepnjom prati vijesti s juga zemlje gdje traje potraga za dvoipolgodišnjim dječakom Émileom koji je netragom nestao iz dvorišta kuće bake i djeda gdje se igrao. Zasad nema ikakvih tragova a mnoge ovaj slučaj već podsjeća na onaj čuveni, do danas neriješeni slučaj Madeleine McCann koja je nestala u Portugalu 2007. i o kojoj se ništa ne zna već 16 godina, kaže se u prilogu RTL-ovog Direkta.

U potragu uključeno 800 ljudi

Ni helikopteri iz kojih je odzvanjala snimka glasa majke nestalog dječaka nisu donijeli željene rezultate. Za mališanom neprekidno tragaju policajci, žandari, vatrogasci i volonteri.

"Gotovo 800 ljudi u posljednjih nekoliko dana izmjenjivalo se u pokušaju da pronađu dijete u krugu od pet kilometara oko područja gdje je zadnji put viđeno dijete, u Le Vernetu. Unatoč svim naporima, dijete još nismo pronašli", rekao je Marc Chappuis, prefekt departmana Alpes-de-Haute-Provence u Francuskoj.

Analizirat će se svi lokalni telefonski pozivi

Zabrinjavajuće je da ni psi tragači nisu identificirali ni jedan trag pa istražitelji u obzir uzimaju razne hipoteze. Od one da se dječak negdje izgubio, pa do one da je udaren vozilom ili da je otet. Analizirat će se i lokalni telefonski pozivi.

''Jednom kada se ti brojevi izoliraju, s obzirom na to da to nije uobičajeno, provjeravaju se na nacionalnom popisu brojeva. Nakon što dobijete identitet, vidite odgovara li on kriminalnom dosjeu seksualnog predatora ili nekoga na koga je već naletjela policija", pojasnio je policijski inspektor Guillaume Farde.

U mjestu u kojem dječak živi tek je nekoliko desetaka ljudi. Pretraženo je 30 objekata i 12 vozila te ispitano 25 ljudi.

Težak postupak pronalaska

Kako to izgleda tragati za dvogodišnjim djetetom govorio je u Direktu Josip Granić, izvršni pročelnik HGSS-a. Kaže da je teško naći dijete od dvije i pol godine na terenu poput ovog u Francuskoj.

"To može biti iznimno teško. Teren je planinski, deseci su potoka, trava je na nekim mjestima iznad koljena, možda i do struka, što je više od dječaka. Ima puno šume. U bilo kojoj potrazi nitko od nas ne zna sa sigurnošću reći da se netko negdje nalazi. Takva trava i neka dječak leži - vi doslovno morate proći pored njega ili stati na njega da biste ga našli. To je iznimno teško", ističe.

"Statistika kaže da se 75 posto djece u dobi od jedne do tri godina pronađe u 600 metara od mjesta nestanka. Ali od 75 do 95 posto imamo još radijus od 4,5 kilometra i to je 63 kvadratna kilometra. To je ogromno područje, a znamo da su tamo i kuće, potoci, jezera, grmovi, to je jako teško. Djeca imaju određeni obrazac ponašanja i siguran sam da ga kolege u Francuskoj znaju", kaže.