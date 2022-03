U ruskom granatiranju vojne baze udaljene svega dvadesetak kilometara od ukrajinske granice s Poljskom poginulo je najmanje 35 osoba, a 134 su ranjene. Baza koju koriste i snage NATO-a najzapadnija je meta ruskih napada. Zbog toga su se rano jutros u Lavovu oglasile sirene.

Uobičajen život prije invazije

RTL-ova reporterka Nikolina Radić tvrdi da se prva sirena oglasila oko 3.25 ujutro, kad je baza i napadnuta. Druga sirena se čula u 11.15, a ona je zajedno s kolegom Ivanom Stipčevićem zaklon našla u podrumu kafića koji je bio otvoren.

"Osjeća se psihoza u zraku, ali vidljive nervoze i panike nema. Lavovljani su disciplinirani i disciplinirano odlaze u skloništa. Nadaju se da Lavov neće biti cilj, već da su ciljevi vojni i da su to oni u okolici Lavova. Trenutno se nalazimo na glavnom gradskom trgu, na forumu gdje se vide stotine šetača, na ulici su ulični zabavljači. Ne znam je li ovo privid njihova života ili koriste sve minute nekog uobičajenog života prije invazije Rusije", ističe Radić.

'Nadamo se primirju'

No, hrvatska veleposlanica Anica Djamić nije toliko optimistična. Naše se veleposlanstvo, uz brojna druga, iz Kijeva moralo prebaciti prema Lavovu, kako bi moglo normalno nastaviti raditi. Ako Rusi napadnu i taj grad na zapadu Ukrajine, teško će moći nastaviti.

"U Ukrajini nema sigurnog mjesta. To se i potvrdilo i noćas. U ovom slučaju ne možemo ništa špekulirati, ali smo i dalje na oprezu, odgovorni smo i idemo u skloništa i to je zasad jedina zaštita. Ja mislim da je opreznije razmišljati da će i ovaj grad biti meta. Nitko to ne želi, ali svi se na neki način nadaju da će neko primirje nastupiti, koje će spriječiti razaranje svakog grada u Ukrajini", zaključila je veleposlanica Djamić.

Informacije o stanju u Ukrajini možete pratiti OVDJE.