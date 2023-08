Sin HDZ-ovog ministra gospodarstva u Županiji Zapadnohercegovačkoj u svom trećem mandatu i dopredsjednik županijske vlade Darija Sesara, primao je stipendiju za studente nižeg socio-ekonomskog statusa, piše Hercegovina.info.

Luka Sesar student je iz Posušja te stanuje u splitskom studentskom domu i nalazi se na 319. mjestu primatelja ove stipendije. Iznos stipendije je 200 Eura mjesečno, a isplaćuje se tijekom devet mjeseci.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Stipendije za studente nižeg socio-ekonomskoga statusa dodjeljuju se svake godine nakon provedenoga javnog natječaja na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa i to za sljedeće kategorije: D-1 (za redovite studente sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata), E (za redovite studente nižeg socio-ekonomskog statusa) i P (studenti s invaliditetom i studenti koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi, koji su upisani na poslijediplomske sveučilišne studije).

Uvjeti za dodjelu stipendije E kategorije za studente slabijeg socio-ekonomskog statusa su prebivalište u RH, minimalno ostvarenih 1050 bodova na rang listi i prihodi po članu obitelji manji od 1951,77 kn (517 KM/263 Eura).

Izmotavao se na poziv

Hercegovina.info piše da je odmah jasno, s obzirom na to da iznos ministarske plaće u ovoj županiji nije manji od 3000 KM, da je Sesarova supruga zaposlena u Zavodu za javno zdravstvo ove županije, te da je ministar naknadu primao dok je vršio dužnost predsjednika HŠK Posušje i predsjednika Komisije za vozačke ispite, da je nemoguće da su im mjesečna primanja toliko niska.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na novinarski upit Sesar se javio i najprije tvrdio da je sin aplicirao na redovnu stipendiju kao učenik generacije, a dodao je i da je zbog titule učenika generacije dobio i mjesto u studentskom domu. Onda je negirao da sin uopće ima prebivalište u RH i da ga politički protivnici žele diskreditirati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"On nije prijavljen uopće u Republici Hrvatskoj, ima samo privremeno boravište i sigurno je neka greška, on je prijavljen u Posušju", kazao je Sesar za Hercegovina.info

"On se jest prijavio za stipendiju, ali za onu regularnu koju bi dobio kao učenik generacije, zašto je njega svrstalo u ovu kategoriju, to ne znam, on uopće nije prijavljen u RH, uopće mu nisu tražili moja primanja nego ocjene. Moje financijsko stanje traže kad se predaje zahtjev za studentski dom", nastavio je Sesar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na tvrdnju našeg novinara da je situacija sumnjiva, Sesar je kazao: "Za mene nije sumnjiva, za mene je čista i jasna, ja samo ne znam odakle te informacije, ja ću glat dokazati da nema prebivalište u Hrvatskoj. To vama šalje netko tko me hoće ocrniti, meni to ne treba u životu".

Dan poslije oglasio se prioppćenjem

Dan kasnije, isti se ministar oglasio priopćenjem za javnost.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kao osoba koja obnaša odgovornu političku i društvenu ulogu posljednjih 10 godina, svoju politiku i svako djelovanje zasnivam na načelima transparentnosti i vjerodostojnosti. Prije nekoliko dana dobio sam upit od strane predstavnika medija o stipendiji koju navodno koristi moj sin kao student Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije. Naravno kao i svaki roditelj nastojim voditi brigu o svojoj obitelji".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ipak, nisam imao traženu informaciju, pa sam upitao sina i obavio razgovor s njim, na što mi je odgovorio kako se samim upisom na fakultet između studenata otvorila tema prijave za stipendiju, na što se on prijavio i prošao. Provjerom cjelokupne situacije i vrste stipendije došao sam do spoznaje kako se zbog njegovog studiranja i prijave u Republici Hrvatskoj, gdje naravno kao student živi samostalno i nisu na kućnoj listi prijavljeni roditelji i ostali članovi obitelji ostvario je stipendiju u kategoriji slabijeg socio - ekonomskog stanja.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Davat ćemo stipendije za odgojitelje'

Odmah po tom saznanju kontaktirao sam Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i izvršio povrat stipendije (novca) u proračun RH.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ovim putem se želim ispričati cjelokupnoj javnosti zbog pogreške koja je dovela do ove situacije. Budući da već izvjesno vrijeme obnašam političke funkcije, članovi moje obitelji s oprezom konzumiraju čak i obična građanska prava, pa i kad se radi o sinu, studentu koji je u srednjoj školi između ostalog bio i među boljim učenicima generacije i pritom nije bio korisnik bilo kakve stipendije.

Shvaćajući odgovornost i cijeneći vaše povjerenje osjećao sam obvezu da vam se obratim na ovaj način i još jednom naglasim važnost transparentnosti koja uključuje i priznaje pogreške i ispriku", navodi u priopćenju ministar Sesar.