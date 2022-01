Da je omikron varijanta koronavirsua zaraznija potvrđuju rekordne brojke novozaraženih u Hrvatskoj i u drugim zemljama na početku petog vala epidemije, odnosno pandemije covida-19. No, od svih dosadašnjih varijanti virusa SARS-CoV-2 omikron, po svemu sudeći, izaziva blaži oblik covida-19, barem među potpuno cijepljenima.

Omikron ima niz specifičnosti u odnosu na prijašnje varijante. Ima kraće razdoblje inkubacije, zbog čega je teže kontrolirati ga.

Većinom su kliničke slike blage, ali...

"Podaci koji nam pristižu govore da su u slučajevima koje smo promatrali u mlađim, zdravim dobnim skupinama koje su mobilne i cijepljene, kliničke slike nešto blaže, no on se može prezentirati od asimptomatske infekcije, blage infekcije, ima osoba kojima je potrebna hospitalizacija, a nažalost osobe su i umrle. Prema tome, nevezano koja je varijanta tu, sve one mjere koje postoje su još uvijek valjane bez obzira o kojoj varijanti govorimo", kazala je nedavno predstavnica ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Hrvatskoj Iva Pejnović Franović.

Što se tiče simptoma zaraze omikron varijantom, najčešći su bolno i nadraženo grlo, kašalj, začepljen nos, curenje iz nosa te umor. Za razliku od prethodnih varijanti, pacijenti ne prijavljuju gubitak osjeta mirisa i ukusa. S druge strane, neki od specifičnih simptoma omikrona su znojenje (osobito noću), glavobolja, grčevi u trbuhu, povraćanje i proljev. Također, omikron se mnogo više razmnožava u grlu, odnosno gornjim respiratornim organima, a ne u plućima.

Dehidracija, vrtoglavica, bol u prsima...

No, postoje neki simptomi koji baš nisu bezazleni i na koje valja obratiti pažnju, jer mogu završiti hospitalizacijom. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) nedavno je ažurirala podatke o omikron varijanti, uz napomenu da se zaraženi odmah trebaju obratiti liječniku ako se simptomi covida-19 pogoršaju. WHO navodi nekoliko specifičnih simptoma na koje treba pripaziti uz napomenu da se oni razlikuju ovisno o dobi pacijenata.

"Odrasle osobe mogu izgledati dehidrirano, otežano disati i osjećati bolove u prsima te se žaliti na vrtoglavicu. Kod djece je moguće da naglo postanu zbunjena i odbijaju jesti, a lice ili usne mogu im poplaviti. Bebe možda neće htjeti dojiti se. Svi ti simptomi upozorenje su da je potrebna hitna liječnička skrb", stoji u priopćenju WHO-a.

Znanstvenici još uvijek istražuju kako omikron varijanta utječe na različite ljude i populacije. Rana istraživanja su pokazala da omikron može izbjeći cjepivo protiv covida i uzrokovati teška oboljenja među necijepljenima. No, većina istraživanja sugerira da omikron ipak uzrokuje blaži oblik bolesti.