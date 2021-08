U svijetu se pojavila nova varijanta koronavirusa - delta plus varijanta. Otkrivena je u državi Maharashtri u Indiji, a sadrži mutacije druge dvije varijante, bete, koja je otkrivena u Južnoj Africi i delte, koja je otkrivena u Indiji.

Delta plus varijanta navodno se širi 60 posto brže od delta varijante, no broj slučajeva zaraze delta plus sojem, trenutno ne raste rapidno kako se predviđalo da bi moglo.

Neki simptomi brinu znanstvenike

Za delta plus varijantu sumnja se da bi se mogla hvatati za receptore u plućima i potpuno zaobići imunološki sustav, piše The Times of India.

Iako su mnogi simptomi slični delta varijanti, istaknuti su neki koji su bi mogli biti razlog za zabrinutost, a to su: problemi s plućima, kratkoća daha i problemi s disanjem, dugotrajna povišena temperatura i kašalj, probavni problemi, osipi i alergije, suhe ili suzne oči te gubitak apetita i mučnina.