Novi pregovori između Rusije i Ukrajine, prema najavama, trebali bi se održati u srijedu navečer. Nitko ne zna što će oni donijeti, a cijelu situaciju komentirao je sigurnosni analitičar Branimir Vidmarović u Dnevniku Nove TV.

Vidmarović smatra da bi se na pregovorima čak mogao dogovoriti i prekid vatre, ali onda ipak ističe:

"Znate kako se kaže, rat je biznis u kojem nijedna strana na kraju nije zadovoljna. Tako bi se mogli odviti ovi pregovori."

'Ovaj rat za Putina treba završiti što prije'

Smatra kako će ruska vojska sigurno nastaviti pritiskati Ukrajince ako propadnu pregovori. U toj situaciji Rusi bi i dalje mogli spominjati nuklearno oružje te da im je cilj postići nekakvu prednost, kako bi se Ukrajincima oslabile pregovaračke pozicije. Potom ističe kako "ovaj rat za Putina treba završiti što prije".

"Bit će pritisaka, to je sigurno, no Putin sada ne smije odustati. Stvari definitivno nisu išle onako kako je on planirao. Sada je vođen nekom svojom čudnom logikom. Znate kako se kaže čak i u paklu djeluju neki čudni zakoni. On sebi ne smije dozvoliti da ovo bude dugi rat. Da nema svakakvih sankcija, mogli bi istrajati jako dugo, ali s obzirom na to da je stisnut i odrezan sa svih strana, to ne može istrpjeti. Nitko mu neće vojno pomoći, neke sile poput Kine su suzdržane, ali neće dobiti ničiju pomoć", ističe.

Dodaje kako ruske prijetnje nuklearnim ratom treba ozbiljno shvatiti, ali kako su se logikom zastrašivanja koristile i druge velesile.

Komentirao je i Dodika, Vučića i situaciju u BiH

Vidmarović ističe kako situacija u BiH može biti iznimno opasna, ali ne zbog eventualnog miješanja Rusije nego zbog mogućnosti da ova situacija isprovocira ljude koji imaju nekakve financijske ili bilo kakve druge interese da izazovu konflikt.

Dodaje kako je važno da sigurnosne službe budu u neprestanoj koordinaciji sa službama NATO-a i SAD-a. Osvrnuo se i na predsjednika Srbije Vučića koji je usprkos suprotnim tvrdnjama, okrenuo leđa Rusiji.

"On je jednom nogom u eurointegracijama i ovisi o američkom novcu, sigurno je došlo do nekih pritisaka iz Washingtona. Budući da je morao stati na stranu protiv Rusije sigurno očekuje da će izgubiti iduće izbore", tvrdi Vidmarović.

Komentirao je i Dodika koji se ne želi svrstati u status kandidata za EU jer ne želi ići protiv Rusije.

"On je bespomoćan. Financijski ovisi o Zapadu. Ako misli o svojim ljudima, morat će stati na pravu stranu, na stranu EU i Zapada. Njegova veza s Rusijom, ako ju je i izgradio, nema nikakvog smisla ako se sve može urušiti. Ja vjerujem da je on vrlo pragmatičan čovjek i da će se smiriti i prihvatiti realno stanje", zaključio je.

