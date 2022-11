U utorak se, nakratko i nadajmo se slučajno, oružani sukob u Ukrajni prelio u susjednu Poljsku, članicu NATO-a. U jeku žestokog ruskog raketiranja ukrajinskih gradova, jedan je projektil pao u pogranično poljsko selo Przewodow usmrtivši dvojicu muškaraca - traktoristu koji je dovezao kukuruz na prijemno mjesto i poslovođu koji je taj kukuruz trebao izvagati.

Rusija je odmah odbacila odgovornost za taj opasan incident, Poljska je smjesta aktivirala članak 4 Ugovora NATO-a koji podrazumijeva sazivanje hitnog sastanka čelnika saveza, a američki predsjednik Joe Biden nedugo potom je izjavio da, po svemu sudeći, projektil nije bio lansiran iz Rusije. Neimenovani američki dužnosnici kazali su da je najvjerojatnije riječ o ukrajinskom projektilu (ruske proizvodnje) ispaljenom da bi presreo ruske rakete koje su u to vrijeme gađale i Lavov na zapadu zemlje, nedaleko granice s Poljskom. Svi važni akteri - od Kijeva, Moskve i Washingtona, preko turskog predsjednika pa do lidera europskih zemalja pozvali su na oprezno donošenja zaključaka o ovome incidentu koji bi, u suprotnome, mogao biti okidač puno veće eskalacije.

'Nakon sastanka NATO-a puno toga bit će jasnije'

Igra li se Vladimir Putin vatrom pa je nakon ponižavajućeg povlačenja iz Hersona, a uoči zime odlučio eskalirati sukob i uputiti jedan projektil u pogranično selo u Poljskoj? Je li to bla tipična "false flag" operacija s neizbježnim zloslutnim asocijacijama na onu povijesno najčuveniju "false flag" operaciju, izvedenu u rujnu 1939. također u Poljskoj, kojom je počeo Drugi svjetski rat ili je doista riječ o zalutalom projektilu i slučajnom incidentu s dvojicom poljskih seljaka kao kolateralnim žrtvama? Bilo jedno ili drugo ili nešto treće, ima istine u onome što je izjavio nizozemski premijer Mark Rutte: "Eksplozija u Poljskoj ne bi se dogodila da nije bilo ruskih raketnih napada na Ukrajinu."

Vanjskopolitičkog analitičara i stručnjaka za međunarodnui sigurnost Denisa Avdagića pitali smo vodi li ova situacija novoj eskalaciji sukoba u Ukrajini ili, možda, privremenoj deeskalaciji budući da su nakon incidenta u Poljskoj sve strane "povukle ručnu".

"Vjerojatno to nije ruski projektil, odnosno nije došao s ruske strane, što je u u kontekstu ove priče "game changer". Ako su ruski, onda bi to značilo eskalaciju u svakom pogledu, čak i da nije bilo namjere. Nema Poljska prijetnju od Ukrajine niti itko u Poljskoj misli da će ih Ukrajina napasti. To je bit čitave priče. I ono što je Biden već izjavio - da se prema putanji projektila zasad ne može ustvrditi da je došao s ruske strane. Mislim da će sastanci NATO-a dati daleko više odgovora prema kojima će onda biti jasnije kamo to ide", kazao je Avdagić.

'Trebat će vremena da se to raščisti, nećemo danas doznati'

On ističe kako samo jedno saznanje - da se radilo o sabotaži - može promijeniti sve.

"Treba biti jasan - Ukrajina je pod silovitim napadima, Ukrajincima se događa nešto grozno. Uništava im se infrastruktura, čitava zemlja je polomljena ruskim napadima pa očekivati neke ozbiljnije istrage incidenta u ovom trenutku je jako teško. Trebat će vremena da se to raščisti. Neće ići onako kako svi očekuju, da se već danas zna apsolutno sve", napominje Avdagić.

No, što ako se utvrdi da to ipak nije bio slučajni incident i kome bi u tom slučaju mogao najviše ići u prilog. Avdagić kaže kako je to teško procijeniti u ovom trenutku.

"Netko bi rekao da Rusima ovaj događaj sigurno nije u interesu, ali mi to ne možemo znati niti procijenjivati tako paušalno. Upravo zato postoji obavještajni sektor koji je, barem što se tiče onog američkog, do sada reagirao jako dobro, kvalitetno pratio situaciju u Ukrajini i davao dobre analize. Vjerujem da će tako biti i sada", zaključio je.