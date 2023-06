Srpski predsjednik Aleksandar Vučić bio je na rođendanu sina osuđenog ratnog zločinca Vojislava Šešelja, nakon čega se društvenim mrežama proširila snimka koja prikazuje Vučića i zločinca Šešelja kako u društvu, uz živu svirku, slušaju pjesmu koja veliča četničkog vojvodu Pavla Đurišića.

Potpuno jednaki

Beogradski odvjetnik Čedomir Stojković snimku je objavio na Twitteru uz komentar da je 'sramota čovječanstva što se predsjednik Srbije napija zajedno sa zločincem Vojislavom Šešeljem'. Njih dvojica su potpuno jednaki, dodao je Stojković.

"To što sramota čovječanstva predsjednik se napija zajedno sa zločincem Vojislavom Šešeljem je jedna prosta stvar o kojoj razgovaram sa strancima jako dugo, ukazujući na potpunu jednakost njih dvojice. To što se napija sa njim dok slušaju pjesmu koja slavi Pavla Đurišića, četnika čije su jedinice činile zločine tijekom II svjetskog rata, a poslije on osobno se udružio s jedinicama NDH i konačno u operaciji Vajs 1943. se udružio s nacističkim snagama radi napada na naše stanovništvo, je druga stvar, koju je mogao znati svatko tko je htio. To što ta pjesma ima primitivni melos vojnih jedinica koje su činile genocid u Srebrenici je treća stvar.

Ali to što predsjednik Srbije vino drži kao da je pivo, a dok ga pije glavu krivi kao da je rakija, je posebna sramotna stvar koja svjedoči da ova sramota čovječanstva nije uspio za 11 godina vlasti steći NITI JEDNU maniru, makar da ju je slučajno pokupio od stranaca s kojima se protiv njihove želje sastaje. Tužno!", napisao je odvjetnik na Twitteru.