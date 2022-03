Nakon raketiranja dijela kompleksa nuklearne elektrane Zaporožje u Ukrajini, njemački Bild piše da to predstavlja novu razinu eskalacije sukoba koja bi mogla dovesti i do uključivanja NATO-a u sukob. Odnedavni čelnik njemačkog CDU-a Friedrich Merz ne isključuje mogućnost izravnog uključivanja NATO-a u rat koji Rusija vodi protiv Ukrajine.

"Način na koji se ovaj rat vodi poprima oblik koji tjera na razmišljanje", rekao je danas Merz za NDR Info komentirajući ruski napad na najveću nuklearnu elektranu u Europi.

'Ako se ovo ponovi, onda smo izravno ugroženi'

"Moglo bi doći do situacije u kojoj će NATO morati donijeti odluke da zaustavi Putina. Ako se ovako nešto ponovi, ako reaktorski blokovi budu eventualno pogođeni, onda smo izravno ugroženi posljedicama ovog rata. Bila bi to nova razina eskalacije, u kojoj bi NATO morao razmotriti ne predstavlja li to i napad na vlastiti teritorij", rekao je Merz dodavši kako se "hvala Bogu, nije još stiglo tako daleko".

Čelnik CDU-a pretpostavlja da i Europska unija i stožer NATO-a razmatraju ovu situaciju.

NATO će ojačati svoj istočni bok u Europi?

Unutar NATO-a se govori i o potrebi preispitivanja svoga istočnog boka u Europi. Bild piše kako je rumunjski ministar vanjskih poslova Bogdan Aurescu izjavio da NATO mora odlučiti želi li stalnu prisutnost svojih trupa na tom boku.

"Moramo prilagoditi situaciju stvarnosti koja pokazuje da se ruske trupe nalaze u Ukrajini i Bjelorusiji, tako da moramo preispitati sve mogućnosti", rekao je Arescu na marginama sastanka ministara vanjskih poslova NATO-a u Bruxellesu.

NATO se, kaže, mora prilagoditi tome da je Bjelorusija faktički postala vojni okrug Rusije. Aurescu je najavio da će Rumunjska od sljedeće fiskalne godine povećati izdatke za obranu s dva na 2,5 posto BDP-a.