Veliku Britaniju bi ubrzo mogla pogoditi nova ubojita bolest budući da postoje znakovi "velike" epidemije "na horizontu", upozorio je stručnjak. Profesor Mark Woolhouse, profesor epidemiologije zaraznih bolesti na Sveučilištu u Edinburghu, vjeruje da je 'Bolest X' "odmah iza ugla", piše The Sun.

Prijetnju nepoznatih virusa koji se mogu prenijeti na ljude i potencijalno uzrokovati raširene epidemije Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) naziva "Bolest X". Prošle godine su upozorili da bi sljedeća pandemija mogla biti u razmjerima crne smrti, koja je ubila oko 75 milijuna ljudi.

Sve to dolazi dok je dječja paraliza pronađena u postrojenjima za pročišćavanje otpadnih voda u Londonu te postoje neki dokazi prijenosa kod malog broja ljudi. Stručnjaci Agencije za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva (UKHSA) vjeruju da je putnik – vjerojatno iz Pakistana, Afganistana ili Nigerije – donio virus u stolici nakon oralne vakcinacije protiv dječje paralize.

No, virus se sada proširio na druge nakon mutacije, a isti je soj više puta otkriven u uzorcima kanalizacije od svibnja.

Znak onoga što dolazi

U Ujedinjenom Kraljevstvu su ove godine zabilježeni i slučajevi ptičje gripe, Lassa groznice, krimsko-kongoške hemoragične groznice i majmunskih boginja. Profesor Woolhouse vjeruje da su ove infekcije znak onoga što dolazi.

On je za The Telegraph rekao: “Postoji naziv za ono što trenutno vidimo u Ujedinjenom Kraljevstvu i drugdje, zove se brbljanje. To je izraz koji antiterorističke jedinice koriste za opisivanje malih događaja koji bi mogli značiti nešto veće na horizontu… zarazne bolesti djeluju na gotovo isti način."

Znanstvenici vjeruju da će sljedeća pandemija vjerojatno biti uzrokovana "zoonozama". tj. prelaskom infekcije sa životinja na ljude. Od 1,67 milijuna nepoznatih virusa na planetu, do 827.000 njih moglo bi prijeći na ljude od životinja, prema EcoHealth Allianceu.

Jugoistočna Azija, južna i središnja Afrika, područja oko Amazone i istočna Australija identificirani su kao područja najvećeg rizika za nove bolesti u studiji objavljenoj u Nature Communications.

Scenarij iz noćne more

Kako ljudska populacija raste i seli se dalje u staništa životinja, raste rizik od prijenosa bolesti na ljude. Scenarij iz noćne more bio bi da se pojavi jedna od ovih novih bolesti, ili soj starije, koji bi bio vrlo zarazan i vrlo smrtonosan, što bi omogućilo da se brzo proširi i ubije milijune prije nego bi svijet može nešto poduzeti.

Profesor Woolhouse nastavlja: "Rano 21. stoljeće bilo je savršena oluja za nove zarazne bolesti i sve ukazuje na vjerojatnost sve više i više izbijanja. Svi pokretači izbijanja s vremenom se zapravo pogoršavaju, a ne idu na bolje."