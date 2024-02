Satelit ERS-2, koji je služio kao platforma za promatranje, ponovno je ušao u Zemljinu atmosferu i pao iznad Tihog oceana, odnosno negdje između Aljaske i Havaja, potvrdila je Europska svemirska agencija (ESA).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Otprilike u 18.17 CET u srijedu, ESA satelit dovršio je svoj ponovni ulazak u atmosferu iznad Tihog oceana. Nije zabilježena materijalna šteta", stoji u njihovom izvještaju.

ESA-in drugi "European Remote Sensing" satelit lansiran je 21. travnja 1995. godine. Zajedno s gotovo identičnim satelitom ERS-1, omogućio je neprocjenjive dugoročne podatke o kopnenoj površini zemlje, temperaturama oceana, ozonskom omotaču i opsegu polarnog leda.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U trenutku lansiranja bio je jedan od najsofisticiranijih satelita za promatranje Zemlje. Bio je veličine autobusa, dug više od 11 metara, težak 2 tone. Većina njegovih dijelova izgorjela je pri ulasku u Zemljinu atmosferu.

Europska svemirska agencija odlučila je prekinuti njegovu misiju nakon što je uspješno radio 16 godina. Zbog mogućnosti sudara s ostalim satelitima, nakon godina propadanja u orbiti krenuo je put Zemlje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Postupno se spuštao prema Zemlji od završetka njegova rada u 2011. U srijedu je satelit dosegnuo kritičnu visinu od oko 80 kilometara na kojoj je atmosferski otpor bio toliko jak da se počeo raspadati u komade.

Snimljen u Hrvatskoj?

Na putu do konačnog raspada, prolazio je iznad središnje Europe, a put ga je vodio i preko Hrvatske. Navodno je ranije tijekom popodneva snimljen iznad Osijeka, no to se ne može sa sigurnošću potvrditi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Osijek express Foto: Osijek express

Lokalni portal Osijek express objavio je fotografiju svjetleće točke na nebu koja je snimljena u 17.55 sati i pomicala se prema sjeveru. Pretpostavlja se da je točka bila zapadno od Osijeka, odnosno iznad Josipovca, Valpova, Petrijevaca ili Belišća.

Stručnjaci su ranije predviđali da je moguće da neki robusniji dijelovi satelita izdrže intenzivno zagrijavanje koje nastaje tijekom velikih brzina, ali uvjeravaju da su male šanse da ti fragmenti padnu u naseljenim područjima i prouzroče eventualnu štetu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Budući da je većina Zemljine površine prekrivena oceanom, krhotine koje prežive najvjerojatnije će biti izgubljene u moru, piše BBC.

POGLEDAJTE VIDEO: Satelit veličine autobusa u posljednjem letu prošao i preko Hrvatske. Zašto je važan?